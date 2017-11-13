Huawei, teknolojik çözümlerini Anadolu’daki KOBİ’lerle paylaşıyor

Huawei Kurumsal İş Çözümleri, Anadolu’nun değişik illerinde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümlerini paylaşıyor.

Huawei’nin Kurumsal İş Çözümleri Departmanı ev sahipliğinde Anadolu’da gerçekleşen roadshow etkinlikleri, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin yatırımlarına yön vererek teknolojik faydalar sağlıyor. 2017 yılının ikinci yarısında Kayseri ve Konya’da gerçekleşen eğitim etkinlikleri, Antakya ve Adana illerinde devam edecek. 2018 yılında 6 ilde daha etkinliklerine devam etmeyi planlayan Kurumsal İş Çözümleri, Karadeniz Bölgesi’ndeki şehirlerde de etkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Kayseri ve Konya illerinde gerçekleştirdikleri eğitim toplantılarında ileri teknolojileri KOBİ’lerle paylaştıklarını söyleyen Huawei Kurumsal İş Çözümleri Kanal Direktörü Neriman Öğüt, IT alanındaki gelişmeleri, yatırımları ve Huawei’nin çözümlerini, alanında uzman çalışanlara anlattıklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Anadolu bölgesinin Huawei için son derece önemli olduğunun altını çizen Öğüt, “Türkiye ekonomisinin en güçlü olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve Gaziantep gibi illerde aktif olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Asıl amacımız; bu illerimiz ile birlikte çevre illerine de ulaşarak, bu bölgelerde etkinliklerimizi, eğitimlerimizi arttırmak. Bu sayede gerek iş ortaklarımızın gerekse müşterilerimizin yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Önümüzdeki dönem çalışmalarının en önemli konularından birinin de akıllı ve güvenli şehirler olduğunu açıklayan Öğüt, “Bu alanda diğer ülkelerde gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerimizi tanıtıyor olacağız” diyerek konuya verdikleri önemi vurguladı.

Huawei’nin Anadolu’daki çalışmalarını Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde yaptıkları high performance computing ile örneklendiren Öğüt, yüksek başarımlı bilgisayarlarının gen araştırmaları gibi bilimsel araştırmalar, savunma sanayii ya da dayanım testi gibi endüstri uygulamalarında fayda sağladığını açıkladı. Trafik kazası olmadan bir aracın ne kadar dayanabileceğini tespit etmenin mümkün olabileceğini dile getiren Öğüt, normal şartlarda standart bir bilgisayar aracılığıyla bu tarz çalışmaların aylarca sürebileceğini ancak yüksek başarımlı bilgisayarlar sayesinde saatler içinde gerçekleştirebileceğini vurgulayan Öğüt, Anadolu bölgesinde örnek teşkil eden bu gibi çalışmaları artıracaklarını ifade etti.