Huawei ve Bilkom’dan işbirliği

Akıllı telefon üreticisi Huawei, öncü teknoloji markalarının Katma Değerli Distribütörü Bilkom ile anlaşma imzaladı.

Bilkom, Huawei ile imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye’de Huawei’nin P9 Lite, P9, Mate9 ve Y6II akıllı telefonlarını ICT perakende kanalında satışa sunacak.

İşbirliği çerçevesinde açıklama yapan Bilkom CEO’su Cömert Varlık ‘’Katma değerli ve fokuslanmış distribütörlük stratejileri parelelinde ve dijital ve mobil yaşam odaklı ürün portföylerini dünyanın öncü ve seçkin markalarıyla büyütme misyonları çerçevesinde Huawei ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız’’ dedi.

Yıllık satışları 60 milyar $’ı aşan, 2016 yılında dünya piyasasına, bir önceki yıla oranla %40’ın üzerinde bir artışla 100 milyon adetin üzerinde akıllı telefon satan, dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni iş ortağı Bilkom ile birlikte Türkiye’de büyüme ivmesini katlayarak arttırmayı planlıyor.

Huawei Türkiye Tüketici Ürünleri Ülke Müdürü Zhongbo Yang ise yaptığı açıklamada“Türkiye bizim en çok inandığımız stratejik pazarlardan biri, sektörde bugüne kadar bir çok ilkin öncüsü olarak hızlı bir şekilde büyüdük. Türkiye’ de büyüme hedefimize ilerlerken Bilkom işbirliğimizle hızımız daha da artacak.” dedi.