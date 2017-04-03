Huawei ve Commvault’dan Hibrit Bulut Yedekleme çözümü

Huawei ve Commvault’dan Hibrit Bulut Yedekleme çözümü
, 3 Nisan 2017

Huawei ve Commvault, Hannover, Almanya’da gerçekleştirilen CeBIT 2017’de Hibrit Bulut Yedekleme Çözümünü sundular. Ürün, kurumların özel veri merkezlerinin temel verilerini Commvault yazılımını kullanarak Huawei’nin herkese açık bir bulut platformuna verimli ve güvenli bir şekilde yedeklemelerine izin veriyor.

Çözüm, yedeklenen verilerin bakımını basitleştirirken, müşterilerin veri yedekleme yatırımlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, hızla büyüyen kurumları desteklemek için on-demand depolama kaynakları da sağlıyor, böylece kurumların bütün kritik verilerinin üst seviyede bir güvenlikle ve her zaman hazır olacak şekilde, planlamasız ve bakımsız yedekleme depolaması elde etmelerine izin veriyor.

Kendi mekanlarında veri yedeklemenin tersine, bu mekan dışında yedekleme çözümü uzaktan felaketten kurtarma da sağlıyor, böylece Huawei’nin herkese açık bulutları, düşük maliyetli ve olağanüstü veri dayanıklılığı ile birlikte, uygun, büyük kapasiteli nesne depolaması sağlamasına da izin veriyor. Çözüm ayrıca, kurumsal verilerin güvenliğini garanti etmek için şifrelenmiş iletim ve statik veri şifrelemesini destekliyor. Hibrit Bulut Yedekleme Çözümü şu anda Huawei ve Deutsche Telekom tarafından birlikte oluşturulan Open Telekom Cloud’a da uygulanabiliyor.

 

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Tags: CommVault, hibrit bulut, huawei, yedekleme

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