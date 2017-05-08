Huawei’den yeni veri merkezi çözümleri

Bilişim sektörünün en önemli iş kollarından biri olan ve şirketler için yeni bir dönüşüme olanak tanıyan veri merkezleri, geleceği yakalamak isteyen şirketlerin öncelikli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Huawei, kurumsal iş çözümleri alanında Fusion Module çözümleriyle küçük, orta ve büyük ölçekteki projelere yönelik farklı ihtiyaçlar sunuyor.

6 kabinete kadar olan sistem odası ihtiyaçlarında; Rack Kabinet, UPS, Hassas Soğutma, Dağıtım panosu, PDU, Ortam izleme gibi bileşenleri bitmiş bir şekilde sunan Fusion Module800, bu doğrultuda IT ekibini şantiye yönetme zahmetinden kurtaran modüler ve tak çalıştır mantığında verimli bir merkezi çözümü olarak ön plana çıkıyor.

Daha büyük ölçekli veri merkezi projelerinde kullanılabilecek veri merkezi çözümü Fusion Module2000, cabinet, UPS, soğutma, dağıtım panosu, PDU, ortam izleme/ DCIM bileşenlerinin tamamından oluşan Huawei ürünlerini tek bir tedarikçi ile çözerek, performans ve verimlilik alanında avantajlar sunuyor.

Felaket kurtarma merkezi ya da dış mekanda bir veri merkezi yapılması düşünülen projelerde kullanılabilen konteynır veri merkezi çözümü Fusion Module1000 ise, uluslararası taşımacılık standartlarında üretilmiş konteynır ve içindeki cabinet, UPS, soğutma, dağıtım panosu, PDU, ortam izleme/ DCIM vb. tüm bileşenlerin fabrikasyon olarak bitmiş bir şekilde sunulduğu çözümdür. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklılık, 120 dakika yangına dayanıklılık gibi özelliklere sahip olması sebebiyle de sistem odası için ayrıca bina, oda gibi ihtiyaçlara gerek duymayan modüler bir outdoor çözüm alternatifi oluşturuyor.

Veri merkezi yatırımı yapılırken kurumun vizyonuna uygun olarak tasarlanması gerektiğine dikkat çeken Huawei Kurumsal İş Çözümleri Ülke Müdürü Serdar Yokuş, yatırımın toplam süresi ile yapılacak yatırımların toplam sahip olma maliyetlerinin analiz edilerek ürün seçimleri yapılması gerektiğini söyledi. “Büyüme adımlarına göre ürün ve altyapı yatırımları yapılmalı” diyen Yokuş, “Bu konudaki önemli stratejilerden bir tanesi enerji verimliliği hedeflerinin doğru tespit edilmesi ve bu hedefler doğrultusunda veri merkezi tasarımının yapılması. Huawei’nin kendi bünyesindeki teknik kadro ile veri merkezi tasarımı uluslararası standartlara, erişilebilirlik hedeflerine ve toplam sahip olma kriterlerine göre tasarlanmaktadır. Huawei ürünleri ile veri merkezinin ihtiyacı olan toplam çözüm sunularak, bir veri merkezinin altyapısına yönelik olarak farklı alanlarda çözümler sunulmaktadır” diye açıklama yaptı.

Huawei’nin maliyet etkin, verimli ve esnek bulut veri merkezi çözümleri portföyü sunduğunu dile getiren Yokuş, bu güçlü bulut çözümlerinin yazılım ürünlerini ve yüksek performanslı donanımı bütünleştiren çekirdek teknolojiler üzerine kurulduğunu aktardı. Veri merkezlerinin kesintiye uğramaması adına en önemli etkenler arasında enerji, iletim hatları ve iklimlendirmedeki yedekli yapının sağlanması olduğunu ifade eden Yokuş, “Veri merkezinin kullanacağı trafoların kapasitesi öğrenilmelidir. Eğer trafo kapasitesi yeterli değilse büyüme katsayısı hesaplanarak veri merkezi kapasitesine göre trafo planlanmalıdır. Dağıtım trafolarının otomatik geçişli ve birebir yedekli olması, trafo nedeniyle oluşan enerji kesintilerinde yedekliliği sağlayacaktır. Yararlanılan şebeke enerjisinin tamamen kesilmesi durumunda jeneratörlerin devreye girmesi sağlanmalıdır. Veri merkezinde kullanılacak BT bileşenlerinin enerji tüketim değerleri doğrultusunda gerekli jeneratör kapasitesi planlanmalı, bu planlamalara klimalar da dahil edilmelidir. Özellikle klimaların iç ve dış üniteleri başlangıç anında normal akımın çok üzerinde akım çekebilmektedir. Bu durum jeneratörler devreye girdiğinde klima iç ve dış unite motorlarının tüm sistemi devre dışı bırakma riskini de beraberinde getirmektedir. Demeraj akımları da göz önünde bulundurularak jeneratör kapasitesi planlanmalıdır” diye konuştu.