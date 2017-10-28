Huawei’nin bağlantılı araç çözümüne ödül  

OceanConnect IoT platformunda geliştirilen Huawei’nin Bağlantılı Araç çözümü, dünyanın en profesyonel global konferanslarından biri olan Dünya Akıllı Araç Konferansı 2017’de (World Intelligent Vehicle Conference 2017) ‘En İyi IoV İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül, Huawei’nin esnek hizmet operasyonu ve dağıtımı, güvenli ağ erişimi ve müşterilere ve ortaklara yönelik ticari destekte elde ettiği başarıların bir kanıtı niteliğinde değerlendiriliyor.

Günümüzde sürekli gelişen iletişim teknolojileri, hayatımızın her alanında daha hızlı bağlantılar ve sınırsız olanaklar anlamına geliyor. Ulaşımda otomobiller her zamankinden daha akıllı hale geldi. IoV, ürünleri, teknolojileri ve iletişimi daha akıllı olmaya doğru yönlendirirken, otomobil üreticileri geleneksel üreticiden ulaşım hizmeti sağlayıcısına dönüştürmenin yollarını aramaya başladılar. Bulut bilişim, büyük veri ve diğer temel teknolojik özelliklere sahip olan Huawei Ocean Connect IoT platformu, birleştirilmiş, açık bağlantılı araç çözümü üretti. Araç bilgilerinin artık güvenli ve verimli bağlantılar üzerinden buluta yüklenerek sayısallaşması kolaylaşırken, otomobil şirketlerinin sayısal dönüşümü de bu parallelde hız kazanmaya başladı.

“Birleşik ve açık araç çözümü, şirketlerin sayısal dönüşümünü sağlayacak”

Huawei’nin Bağlantılı Araç çözümü, veri, ara bağlantı, filo ve güvenlik gibi ulaşımda hizmet odaklı imkanlar ve paketler sunuyor. Birleştirilmiş ve güvenli ağ erişimi, çoklu terminallerle esnek uyum ve muazzam veri hacimlerinin toplanması ve analizi sayesinde yeni değer akışları da üretebiliyor.

Etkinlikte Huawei adına ‘En İyi IoV İnovasyon Ödülü’nü teslim alan Huawei Bulut Tabanlı Ağ Bağlantılı Araç Çözümleri Direktörü Xie Hong, Huawei olarak ekolojik tarafsızlığı ve veri bağımsızlığını desteklediklerini dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açık ve kazan-kazan bir ekosistem yaratmaya kararlıyız. Daha geniş bir pazara daha fazla ekosistem ortağıyla birlikte yürüyebilmeyi arzuluyoruz. Bulut verisinin otomobil şirketleri için bir malvarlığı olduğuna kararlı bir biçimde inanıyoruz ve bunu bir gelir kaynağı hale getirmeyeceğiz ya da üçüncü tarafların gelir kaynağı haline getirme amacıyla kullanımına açmayacağız. Birleşik ve açık araç çözümünün, şirketlerin sayısal dönüşümünü sağlayacak önemli bir unsur olmasını istiyoruz.”