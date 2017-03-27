HyperX FURY DDR4 bellekler yenilendi!

Tak-Çalıştır özelliğiyle 266MHz’ kadar otomatik olarak hız aşırtma yapan HyperX FURY DDR4 bellekler, Intel 200 serisi işlemciler ve X99 yonga setleriyle uyumlu ve 3 renk seçeneğiyle geliyor.

Kingston Technology Company Inc.’in bir iştiraki olan HyperX, en popüler RAM modülleri olan HyperX FURY® DDR4 serisini yenileyerek genişlettiğini duyurdu. Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneğiyle gelen Fury DDR4 serisi, oyuncuların taleplerini karşılamak adına 2666MHz’e kadar frekans hızı aşırabiliyor. Oyunseverlere tak-çalıştır bellekler sunan ilk şirket olan HyperX, sektöre öncülük eden oyun donanımları geliştirmeye devam ediyor. Intel 200 serisi işlemciler ve X99 yonga setleriyle uyumluluk için optimize edilen FURY DDR4 bellekler, aynı zamanda HyperX laboratuvarlarında ve şirketin ana kart alanındaki iş ortaklarınca AMD’nin yeni Ryzen işlemcileri özelinde uyumluluk testinden de geçmiş bulunuyor.

HyperX Fury DDR4 belleğin performansı daha hızlı video kurgulama, 3D görüntü oluşturma, oyun oynama ve yapay zeka işleme gibi işlevler için Intel’in 2, 4, 6, 8 ve 10 çekirdekli işlemcileriyle mükemmel uyum içerisinde çalışıyor. Modüllerin şık fakat çok göze batmayan tasarımı, Asus, Asrock, Gigabyte, MSI ve birçok diğer üreticinin en yeni ana kartlarının tasarımını ve genel görünüşünü adeta tamamlıyor. DDR4 bellekler uyumluluk ve kolay hız aşırtma için yüzde yüz test edilmiş ve optimize edilmiş olarak geliyor. Uyumluluk hakkındaki detaylara HyperX’in veya ilgili ana kart ortaklarının web sitelerinden ulaşılabiliyor.

FURY DDR4 bellek modülü ailesi hakkında bilgiler:

• Intel’in 200 serisi ve X99 yonga setleri1 için optimize edildi

• AMD’nin Ryzen işlemcileriyle1 uyumluluk için test edildi

• Düşük maliyetli, yüksek performanslı DDR4 yükseltmesi

• Asimetrik FURY tasarımına sahip, şık fakat çok göze batmayan ısı dağıtıcı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE BOYUTLARI

Isı Dağıtıcı: FURY Siyah, Kırmızı ve Beyaz

Hız Aşırtma: HyperX Tak ve Çalıştır

Kapasiteler

Tekli modüller: 4GB, 8GB, 16GB

2’li kitler: 8GB, 16GB, 32GB

4’lü kitler: 16GB, 32GB, 64GB

Frekans Hızları 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz

CAS Gecikme Süresi CL14, CL15, CL16

Voltaj 1.2V

Çalışma Sıcaklığı 0°C – 85°C

Boyutları 133.35mm x 34.04mm

Erişilebilirlik ve Destek

Yeni FURY DDR4 bellek modülleri ve kitleri Mart 2017’de, HyperX’in perakende ve çevrimiçi satış noktası ağı üzerinden tüm dünyada erişilebilir olacak. HyperX FURY DDR4 bellek ömür boyu ürün garantisiyle ve HyperX’in sektörde öncü müşteri hizmeti ve desteğiyle geliyor.