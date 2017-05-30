HyperX yeni Predator DDR4 belleklerini duyurdu

HyperX, Computex 2017’de yeni ve yüksek performanslı Predator DDR4 belleklerini duyurdu. HyperX Predator DDR4 bellekler, 4GHz hıza kadar çıkabiliyor ve Intel ile AMD’nin en son işlemcilerini destekliyor.

Kingston Technology Company, Inc.’in oyun odaklı ürünler bölümü HyperX, Predator serisi bellek ürünleri yelpazesinin yeni performans kitleriyle genişletildiğini duyurdu. Ultra hızlı HyperX Predator DDR4 bellekler, oyunseverlerin ve kendi sistemini kendi toplamayı tercih edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4000 MHz’e kadar olan frekansları destekliyor. HyperX, hızlı ve yüksek yoğunluklu belleğe ihtiyacı olan DDR4 kullanıcıları için yeni Predator’leri 3000 MHz’de 128GB’a kadar yoğunlukları destekleyecek şekilde üretti. XMP profiline sahip HyperX Predator DDR4 belleklerle XMP destekleyen ana kartlarda hız aşırtması yapmak da çok kolay. Sistem toplama meraklılarına hız aşırtma için kolaylık ve yüksek performanslı bir bellek sunan HyperX, Intel ve AMD’nin en son işlemcilerini kullanan oyunseverlerin de tüm bellek ihtiyaçlarına cevap veriyor. Predator bellek ailesinin yeni ürünleri, Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Computex 2017 fuarında duyurulmaya devam ediyor.

HyperX Predator DDR4 bellekler, 8GB ve 16GB olmak üzere tekli modüller halinde sunuluyor. DDR4 kitleri, iki, dört veya sekiz modül içerecek şekilde, 8GB’tan 128GB’a kadar kapasiteyle geliyor. Intel XMP-ready profiller ise Intel’in en son çip setleri için optimize edilmiş durumda. Hız açısından fabrikada %100 test edilen ve ömür boyu garantiyle gelen Predator DDR4, hem hız, hem de güvenilirlik konusunda en iyi performansı sergiliyor.

HyperX Predator DDR4’ün Özellikleri:

Kapasiteler

Tekli: 8GB, 16GB

2’li kitler: 8GB, 16GB, 32GB

4’lü kitler: 16GB, 32GB, 64GB

8’li kitler: 128GB

Frekanslar 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz

Gecikme süreleri CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL19

Voltaj 1.35V

Çalışma sıcaklıkları 0°C to 85°C

Boyutları 133.35mm x 42.2mm