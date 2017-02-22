HyperX’den oyunculara özel klavye: HyperX ALLOY FPS

Kingston Technology’nin iştiraki olan yüksek performanslı ürünleriyle dikkat çeken HyperX, yeni oyun ekipmanı HyperX ALLOY FPS mekanik klavyeyi ülkemizde satışa sunuyor.

Özellikle FPS oyunları başta olmak üzere oyunlarda en iyi performansı sunmak için tasarlanan HyperX ALLOY FPS, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tuş hassasiyeti ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. HyperX ALLOY FPS 469 TL fiyat etiketiyle 24 Şubat’ta satışa sunulacak.

Cherry® MX Blue mekanik tuş anahtarlarıyla donatılmış olan HyperX ALLOY FPS, oyuncuları en iyi performansa taşımak için tasarlandı. Kırmızı arka ışıklandırması ve kişiselleştirme için ayarlanabilir 6 farklı LED moduyla dikkat çeken klavye, beraberinde kırmızı renkli ekstra WASD/1234 butonlarıyla geliyor. %100 anti-ghosting ve N-Key rollover fonksiyonuyla oyunculara üst düzey deneyim vadeden HyperX ALLOY FPS, oyun sırasında kesintileri önlemek için Windows tuşunu kolayca etkisizleştirme seçeneği de sunuyor.