HyperX’ten ödüllü e-spor turnuvası

HyperX, 21 Ekim Cumartesi günü 12:00-19:00 saatleri arasında ÖzdilekPark İstanbul AVM’de FIFA 2018 PlayStation turnuvası düzenleyecek.

Pascal Nouma’nın renk katacağı ve offline olarak 32 oyun tutkununun yarışacağı turnuvaya katılmak isteyenler, http://hyperx.gg/HXFIFA18 adresinden ilgili formu doldurarak, heyecan fırtınasına katılma şansı yakalayacak. Turnuva, ünlü spor spikeri Emre Tilev’in anlatımıyla gerçekleşecek .

FIFA meraklıları ve yarışmacılar dışındaki oyun severleri de unutmayan HyperX, bilgisayarların bulunacağı özel alanda da son dönemin popüler bilgisayar oyunlarını HyperX Kulaklık, klavye ve mouse`lar ile deneyimleme fırsatı sunacak. Ürünleri deneyenler, Pascal Nouma ile FIFA 2018 oynama ve aynı zamanda sürpriz hediyeler kazanma şansına sahip olacak.

İzleyicilerin, e-Spor dünyasında HyperX Türkiye’nin marka temsilcileri olan Oxi ve WTCN ile tanışıp fotoğraf çektirebileceği turnuvada ilk 4’e giren yarışmacıları bekleyen ödüller ise;

1. HyperX Box (HyperX Cloud Revolver S Kulaklık, HyperX Alloy FPS Klavye, HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse, HyperX Fury XL Gaming Mouse Pad )

2. HyperX Cloud II Kulaklık, HyperX Alloy FPS Klavye

3. HyperX Stinger Kulaklık ve HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse

4. HyperX Stinger Kulaklık

İlk dört dereceye giremeyen diğer katılımcılara ise USB bellek hediye edilecek.

Dünya çapında kalite, performans ve yenilik kavramlarıyla birlikte anılan HyperX, 30’dan fazla takımın sponsorluğunu üstlenerek eSpor’a önemli katkılar sunuyor. Intel Extreme Masters, Dreamhack, ESL One, MLG, PGL ve ELEAGUE 2017 gibi dünyadaki en büyük eSpor etkinliklerine yaptığı işbirlikleriyle dikkat çekiyor.