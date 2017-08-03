IBM ve Sony 330 TB’lık manyetik bant geliştirdi

IBM ve Sony 330 TB’lık manyetik bant geliştirdi
, 3 Ağustos 2017

IBM ve Sony 330 TB’lık veriyi avuç içi boyutunda bir banta sıkıştırmayı başardı. İşte detaylar.    

Modern veri merkezi sadece All Flash, hibrid medya ve yazılım tanımlı depolama alanıyla kısıtlı değil, manyetik bant hala stabil ve uzun vadeli bir kayıt ortamı olarak önemli bir rol oynuyor. Ve IBM Research’ten önemli bir girişimle birlikte, önümüzdeki dönemde de rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor.

Teknoloji devlerinin araştırma kanadındaki bilim adamları Sony Storage Media Solutions’ın bir prototip aracını olarak kullanarak bant içine 1 inç kareye 201 gigabyte veri kodlamayı başardı. Manyetik band  avuç içi kadar bir şeride 330 terabayta kadar veri depolanabiliyor. Püskürtülmüş manyetik bir bant olarak adlandırılan prototip, şu an piyasada bulunan herhangi bir banttan 20 kat fazla veri barındırabiliyor. 

 

 

 

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Tags: depolama, IBM, manyetik bant, Sony

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