IBM, depolamada önemli değişiklikler duyurdu

IBM veri maliyetini önemli ölçüde düşürmek ve hem hibrit hem de özel bulut ortamlarına yönelik çözümlerinin kapsamını genişletmek üzere tamamen flash sürücülerden oluşan depolama çözümlerinde ve yazılımlarında gerçekleştirdiği önemli değişiklikleri duyurdu.

IBM yeni çözümüyle veri merkezi modernizasyonu çözümleri; genel erişime açık bulut, kapsayıcılar ve makine öğrenimi için destek sunuyor.

• Aynı fiziksel boyutlar içerisinde daha fazla veri depolama yeteneğine sahip olan yeni ultra yoğun FlashSystem dizisi, veri kapasitesi maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60 oranında düşürülmesine katkı sağlıyor.

• Yeni Spectrum Virtualize yazılımı, verilerin IBM Genel Erişime Açık Buluta/Buluttan basitleştirilmiş bir biçimde taşınmasına ve olağanüstü durum kurtarmaya olanak sağlıyor.

• Yeni yazılım, IBM ve IBM dışı depolamanın popüler Docker ve Kubernetes kapsayıcı ortamları ile birlikte kullanılmasına olanak sağlıyor.

• Bulut tabanlı yazılım beta programı, müşterinin depolama altyapısının performansının, kapasitesinin ve durumunun optimize edilmesine yardımcı olmak amacıyla envanterin ve tanılama bilgilerinin toplanması için yeni yazılım aracılığıyla, depolamayı yapay zekâ ve makine öğrenimiyle bütünleştiriyor.

IBM Storage ve SDI Genel Müdürü Ed Walsh bu konuda “Şirketler, verilerini modernize ederek pasif bir maliyet merkezinden işleri için bir ana merkeze dönüşüm konusunda kendilerine yol gösterilmesini istiyor. IBM, yalnızca verilerini kapsamlı bir biçimde analiz eden ve kullanan şirketlerin bundan avantaj elde edebileceğini biliyor. Müşterilerin bu dönüşümü gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla, şirket içinde ya da bulut üzerinde barındırılması fark etmeksizin veri kullanılabilirliğini iş stratejilerinin temel bileşenlerinden biri haline getirirken aynı zamanda depolama sistemlerinin maliyetini de önemli ölçüde düşürecek yeni, tamamen flash sürücülerden oluşan çözümleri pazara sunuyoruz.” dedi.

Yukarıda bahsi geçen özelliklere ek olarak, IBM Storage sistemlerinde ve yazılımlarında aşağıdaki güncellemeler de yapıldı:

Yeni Platform, Özel Bulutun Devreye Alınmasını Hızlandırıyor – IBM Spectrum Access çözümleri, depolama yöneticilerinin ve kullanıcılarının özel bulutu hızlı ve verimli bir biçimde devreye almak için gereksinim duydukları özellikleri sunuyor, bulutun ekonomisini ve basitliğini şirket içindeki bir uygulamanın erişilebilirliği, sanallaştırma özellikleri ve performansı ile birleştiriyor.

– IBM Spectrum Access çözümleri, depolama yöneticilerinin ve kullanıcılarının özel bulutu hızlı ve verimli bir biçimde devreye almak için gereksinim duydukları özellikleri sunuyor, bulutun ekonomisini ve basitliğini şirket içindeki bir uygulamanın erişilebilirliği, sanallaştırma özellikleri ve performansı ile birleştiriyor. Tüketime Dayalı Fiyatlandırma – Yeni ödeme olanağı, depolamayı bir işletim gideri olarak satın almayı tercih eden kullanıcılar için IBM depolama ve VersaStack portföylerinin büyük bölümünden yararlanan hibrit bulut ortamlarına yönelik tüketime dayalı bir satın alma modeline olanak sağlıyor.

– Yeni ödeme olanağı, depolamayı bir işletim gideri olarak satın almayı tercih eden kullanıcılar için IBM depolama ve VersaStack portföylerinin büyük bölümünden yararlanan hibrit bulut ortamlarına yönelik tüketime dayalı bir satın alma modeline olanak sağlıyor. Birleşik Kullanıcı Arabirimi – FlashSystem 900 için yeni arabirimi, etkinlik ve performans bilgilerini tek bir gösterge panosunda birleştiriyor. Diğer IBM depolama sistemlerinde ve IBM Spectrum Storage bulunan kullanıcı arabirimleriyle tutarlı bu kullanıcı arabirimi, işlemleri basitleştiriyor ve üretkenliğin artırılmasına yardımcı oluyor.

– FlashSystem 900 için yeni arabirimi, etkinlik ve performans bilgilerini tek bir gösterge panosunda birleştiriyor. Diğer IBM depolama sistemlerinde ve IBM Spectrum Storage bulunan kullanıcı arabirimleriyle tutarlı bu kullanıcı arabirimi, işlemleri basitleştiriyor ve üretkenliğin artırılmasına yardımcı oluyor. FlashSystem ile VersaStack – IBM/Cisco VersaStack birleşik altyapı olanaklarında yeni FlashSystem sürümünün de yerleşik hale getirildiği kapsamlı bir yenileme oluyor.

– IBM/Cisco VersaStack birleşik altyapı olanaklarında yeni FlashSystem sürümünün de yerleşik hale getirildiği kapsamlı bir yenileme oluyor. Yatırım Koruması – Tamamen flash sürücülerden oluşan depolama ve VersaStack çözümlerinden bazıları NVMe için hazır ve bu özellikleriyle 2018’de pazara sunulacak NVMe olanaklarından yararlanmaya imkân tanıyor.

ZE PowerGroup Üst Düzey Ürün Yöneticisi Nader El-Ramly “BT modernizasyonu bizim için bir iş zorunluluğu haline geldi. IBM’in yeni duyurduğu aynı fiziksel alan içinde 3 kat daha fazla kullanılabilir kapasite tahsisi, heyecan verici bir fırsat teşkil ediyor. Raf alanında, soğutmada ve enerjide yüksek maliyetli büyütmeler gerçekleştirmeye ya da veri azaltma gibi kalite özelliklerinden taviz vermeye gereksinim duymaksızın önceki FlashSystem nesillerinin aynı düşük gecikme süresi niteliklerini koruma olanağının, IBM’in modern müşteri gereksinimlerine ilişkin derinlemesine anlayışının bir örneği olduğuna inanıyoruz.” dedi.

IDC’nin Depolama Araştırma Direktörü Eric Burgener ise “IBM, bu duyuru ile, diğer hususların yanı sıra FlashCore stratejilerinin ne kadar yüksek bir kullanım oranına sahip olduğunu kanıtlıyor. Daha yüksek yoğunluklu 3D TLC NAND tabanlı ortam ve donanım destekli aktarım sırasında sıkıştırma ve şifreleme dahil olmak üzere yeni nesil FlashCore iyileştirmeleri, daha yüksek altyapı yoğunluğuna ve iyileştirilmiş güvenliğe daha düşük bir maliyet karşılığında olanak sağlayan özellikler sunarak çok sayıdaki IBM Tamamen Flash Dizilerinin yeteneklerini anında artırıyor.” dedi.