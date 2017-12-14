IBM, yapay zeka ve blockchain için kod kalıpları sunuyor

IBM, ücretsiz olarak iki kod seti ve diğer geliştirme varlıklarını yayımladı.

IBM, yapay zeka, blockchain, mikroservisler, analitik, veri bilimi, nesnelerin interneti, devops, konteynırlar, bulut, Java, Python ve sanal gerçeklik uygulamalarının kodlama sürecini hızlandırmak için tasarlanmış 120’den fazla açık kaynak kod kalıbı sunmaya başladı.

IBM Kod Kalıpları, GitHub repoları, dokümantasyon ve kaynak kodları, mimari diyagramları, süreç akışları ve yeniden kullanılabilir kodun gözden geçirilmiş paketlerini içeriyor. Dolayısıyla geliştiriciler binlerce kod temelini ve dokümantasyonu taramak zorunda kalmayacaklar. Kalıplar ücretsiz şekilde erişilebiliyor.

IBM ayrıca bot geliştiricileri için bir kaynak alışverişi oluşturdu.

Bot Asset Exchange’in özellikleri

IBM ayrıca bu, botların geliştirilmesinde kullanılacak alana özgü iletişim mantığı sağlayan kurumsal Bot Asset Exchange’i de tanıttı. Geliştiriciler, bu varlıkları, botlar, chatbotları, IoT uygulamaları ve sanal gerçeklik sistemleri oluşturmak için kullanabilecekler.

Paketleri nereden indirebilirim?

IBM kod kalıplarını IBM Developer Works web sitesinden indirebilirsiniz. Bot Asset Exchange varlıklarını da buradan indirebilirsiniz.