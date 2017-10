IBM, yeni blockchain çözümünü duyurdu

IBM, kuruluşların uluslararası ödeme süreçlerine yardımcı olacak, yeni bir blockchain bankacılık çözümünü duyurdu.

IBM Blockchain teknolojisini kullanan ve Stellar.org ile KlickEx Group teknoloji ortaklarıyla iş birliği yapılan bu çözüm, bankaların gerçek zamanlıya yakın olarak tek bir ağ üzerinden gerçekleşen takas ve ödeme işlem hızlarını artırmayı hedefliyor.

Günümüzde uluslararası ödeme işlemleri yüksek maliyetli, zahmetli ve hata yapmaya açık olabiliyor. Farklı para birimlerindeki işlemler için birden çok aracı gerekebiliyor ve bu işlemlerin tamamlanması günler ya da haftalar sürebiliyor. Dünya Bankası’na göre ödemelerin modernize edilmesi ve finansal erişimin sağlanmasına yönelik girişimler, para birimi ve ticaret akışını iyileştirebiliyor ve 2020* yılına kadar finans hizmetlerinin 1 milyar kişiye ulaştırılması hedefinin gerçekleştirilmesine yardımcı olabiliyor.

Bu yeni çözüm ile şu anda Pasifik Adaları ve Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ta 12 para birimi koridorunda canlı işlem gerçekleştiriyor. İlgili tüm taraflar, blockchain dağınık defter teknolojisini kullanarak, finansal takas ve ödeme işlemlerine erişebiliyorlar ve bunlara ilişkin öngörü elde edebiliyorlar. Tüm ödeme türleri ve değerleri için dünya genelinde finans akışını artırmak üzere tasarlanan yeni çözüm; Merkez Bankası kaynaklı dijital varlıkların değiş tokuşu için finans kuruluşlarının, kendi tercih ettikleri bir ödeme ağını seçmelerini sağlıyor.

Örneğin, gelecekte bu yeni IBM ağı, Samoa’daki bir çiftçinin Endonezya’daki bir müşteriyle bir ticari sözleşme yapabilmesini sağlayabilecek. Blockchain ağı sözleşme koşullarını kaydetmek, ticari belgeleri yönetmek, çiftçinin karşı teminat vermesi, kredi mektubu alması, anında ödeme ile işlem vadesini sonlandırması, şeffaflık ve kolaylık içinde uluslararası ticaret işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilecek.

IBM, konuyla ilgili olarak geliştirme ve devreye alma sürecinin bir parçası olarak bankacılık sektöründen çeşitli liderlerin olduğu bir başlangıç grubu oluşturdu. Bu grubun içinde Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Kasikornbank Thailand, Mizuho Financial Group, National Australia Bank, Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) Philippines, Sumitomo Mitsui Financial Group, TD Bank, Wizdraw (HK) of WorldCom Finance ve diğer bazı finans kuruluşları yer alıyor.

IBM Sektör Platformları Kıdemli Başkan Yardımcısı Bridget van Kralingen konuyla ilgili şunları söylüyor: “IBM, dünyanın önde gelen bazı finans kuruluşlarının desteğiyle, bankacılık işlemlerinin dünyanın en uzak yerlerinde bile gerçek zamanlı olarak yapılabilmesi için ödeme ağlarını daha verimli ve şeffaf hale getirmenin yeni yollarını keşfetmeye çalışıyor. IBM’in, blockchain teknolojisini hızla geliştirmeye yönelik liderliğine; en son dağınık defter teknolojilerini daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmesi örnek verilebilir.”

TD Bank, EVP ve Dijital ve Ödemeler Kanalı Direktörü Rizwan Khalfan ise bu konuda şunları söylüyor: “TD Bank olarak IBM Blockchain teknolojisinin daha güvenli ve etkili ödeme çözümlerini nasıl destekleyebileceğini gözlemlemek için bankacılığın liderleriyle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Müşterilerimiz ve işimiz için değer katan inovasyona odaklanmış durumdayız. Blockchain, ödeme sistemlerini dönüştürmeye ve iyileştirmeye yönelik çok büyük bir fırsat sunarak hizmet ve ürünlerimizi geliştirmeye devam etmemizi sağlıyor.”

Hyperledger’ın kısmi üyesi ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org ve Pasifik bölgesindeki bölgesel bir finansal hizmetler şirketi olan KlickEx Group ile işbirliği yapılarak oluşturulan Blockchain ağı, IBM’in açık kaynak teknolojisine bağlılığına uygun şekilde Hyperledger Fabric üzerinde IBM Blockchain Platformu üzerinden çalışıyor. IBM Blockchain, taraflar arasındaki ödeme hareketleri için yüksek performanslı düzenleme olanağı sağlıyor. Kaydedilen her ödeme kesin olarak belirleniyor ve ödeme talimatları Hyperledger Fabric üzerinde akıllı sözleşmeler aracılığıyla veriliyor. Başlangıç olarak Stellar, Hyperledger üzerinde takası gerçekleşen işlemlerin ödemelerini kolaylaştırmak için ağ ve dijital varlık sağlıyor.

Stellar’ın kurucu ortağı Jed McCaleb bu duyuruyla ilgili şunları söylüyor: “Bu yeni girişim ve işbirliği bütün olarak finans teknolojisi sektörünün yanı sıra Stellar için önemli bir kilometre taşı niteliğinde… Birden fazla bütünleşik para birimi koridorunda uluslararası ödemeleri kolaylaştırmak için üretimde blockchain teknolojisini kullanıyoruz. Şu anda uluslararası ödemelerin takası birkaç gün sürebiliyor. Bu yeni uygulama ise Güney Pasifik’teki ülkelerde ciddi bir değişimi başlatacak olup IBM ve bankacılık sektöründen ortakları tarafından tam olarak ölçeklendiğinde paranın dünya çapında dolaşım yolunu değiştirebilecek ve böylece var olan uluslararası işlemleri ve gelişmekte olan ülkelerde finansal katılımı iyileştirmeye yardımcı olabilecek.”

Ağ şu anda ilk olarak Birleşmiş Milletler ve SWIFT tarafından finanse edilen, bir özel-kamu ortaklığı olan Advanced Pacific Financial Infrastructure for Inclusion (APFII) üyeleri tarafından kullanılıyor. Önümüzdeki yılın başlarına kadar Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Samoa ve Tonga da dahil Güney Pasifik’in perakende döviz koridorlarında tüm uluslararası ödemelerin yüzde 60’ına kadarını işleme alması bekleniyor. 2018 itibariyle ağa katılmak üzere; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Kasikornbank Thailand, Mizuho Financial Group, National Australia Bank, Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) Philippines, Sumitomo Mitsui Financial Group, TD Bank ve Wizdraw (HK) of WorldCom Finance gibi ticari bankalarında davet edilmesi ve ağın dünyanın çeşitli bölgelerinde genişlemesi hedefleniyor.

APFII Başkanı ve KlickEx Group kurucusu Robert Bell bu gelişmeyle ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Bu, blockchain teknolojisinin kurumsal olarak makul bir ölçekte kullanıldığı ilk örnek olma özelliğine sahip. KlickEx ile Pasifik bölgesi; geçen 10 yılda daha düşük maliyetli, gerçek zamanlı, birden fazla para biriminde ödemeler gerçekleştirdi ve bu proje Pasifik bölgesinde sorunsuz ve sınırları aşan ödemeler gerçekleştirme hedefimizi takip eden doğal olarak atılmış bir adımdı. Uluslararası ölçekte ödeme friksiyonunu kaldırma misyonumuzu gerçekleştirirken IBM Blockchain teknolojisinin kullanılmasının getireceği sonuçları görmek için sabırsızlanıyoruz.”