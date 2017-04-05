IBM’den Platin Bilişim’e iki ödül

Platin Bilişim, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da IBM’in “Outstanding Security Solutions” kategorisinde, Yılın En İyi Güvenlik İş ortağı seçildi. Platin Bilişim ayrıca Ziraat Bankası projesiyle de “Outstanding Competitive Win” kategorisinde ödüle layık görüldü.

2001 yılından beri Türkiye’nin önde gelen kurumlarına “Veri Koruma”, “Arşivleme”, “İş Sürekliliği”, “IT Altyapı Yönetimi” ve “Güvenlik” konularında profesyonel çözümler sunan Platin Bilişim, IBM’den iki yeni ödül aldı. Güvenlik alanında üç kez üst üste Yılın En İyi Güvenlik İş Ortağı ödülünü alan Platin Bilişim ayrıca, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Ziraat Bankası projesiyle de IBM’den Outstanding Competitive Win ödülünün de sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl da IBM’in Yılın En İyi Güvenlik İş Ortağı ödülün Platin Bilişim almış ve bu yıl için de en büyük adayın kendileri olduğu iddiasını paylaşmıştı. Bunu sürdürülebilir bir başarı örneği olarak gördüklerini kaydeden Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, “İlk ödülümüz Outstanding Security Solution dalında ki bunu daha önceki senelerde de almıştık. Bu ödülü almamızda güçlü bir iş ortağı olmamız, kaliteli güvenlik hizmetlerimiz ve standart metodolojimiz bizi başarıya götüren çok önemli etkenler oldu” dedi.