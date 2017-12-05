IDC: Mürekkepli yazıcı pazarı yüzde 34 büyüdü

IDC’nin en son yayınladığı Q3 2017 raporuna göre; yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye yazıcı ve fotokopi pazarı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında adetsel olarak %17,4 büyüyerek 182,316 adete ulaştı.

Ciro tarafında durağan bir tablo sergileyen toplam pazar çeyreği $61,1 milyon dolarla kapattı. Adetsel büyüme asıl olarak mürekkepli yazıcı tarafında gerçekleşirken, lazer makine adetlerinde hem adetsel hem de cirosal olarak düşüş devam etti.

Mürekkepli yazıcı pazarı Q3 2017’de %34,3 büyüyerek 105,610 adete ulaştı. Büyümeyi destekleyen en büyük faktör tank sistemli makine pazarı tarafından hızla artan adetler oldu. Özellike giriş seviyesi $0-$200 dolar fiyat aralığındaki mürekkepli yazıcı pazarı rekor büyüme göstererek lazer giriş seviyesi modellerden pazar payı çalmayı sürdürdü. Daha çok küçük ofis/ev ofis ve küçük işletmeler tarafından talep edilen tanklı ürünler özellikle baskı hacmi, hız ve maliyet avantajlarından dolayı 2017 yılında Türkiye yazıcı ve fotokopi pazarının en yüksek büyüme oranlarına sahip segment olarak karşımıza çıkmakta. Bu pazar ayrıca yeni üreticilerin girişi ve yeni ürün lansmanlarıyla desteklenmekte. Tüm bunlara ek olarak mürekkepli yazıcılar düşük toplam sahip olma maliyetleri dolayısıyla artık uzun dönemli kontratlarda da kullanılmakta.

IDC Görüntüleme, Baskı ve Doküman Çözümlerinden sorumlu Program Müdürü Zeynep Kılıç, “İşletmeler, kâğıt dokümanların ofis ortamlarından kısa sürede ortadan kaybolmayacağının farkındalar. Bunun icin de hem düşük maliyetle baskı almak hem de baskı harcamalarını izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek istiyorlar. Bunun sonucu olarak da düşük sahip olma maliyetine sahip ürünlere ve uzun dönemli servis kontratlarına yöneliyorlar.” diye konuştu.