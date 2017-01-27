IDC Türkiye: BT Harcamaları 22 milyar doları geçecek

IDC, 2017 yılı içerisinde Türkiye’de gerçekleşecek BT harcamalarını 22,3 Milyar Amerikan Doları (USD) olarak açıkladı. Microsoft Genel Merkezi’nde düzenlediği yıllık “IDC Öngörüleri” etkinliğinde, uluslararası teknoloji araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren firma, ülkenin önde gelen CIO’larıyla ve BİT tedarikçileri ile 2017 yatırım önceliklerini ve tartışmak üzere bir araya getirdi.



Dijital dönüşüm çalışmalarının ülkenin en fazla harcama yapan kurumlarında yavaşlayarak da olsa devam edeceğini belirten IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle kısıtlanan BT bütçelerinin ortaya çıkardığı maliyet optimizasyonu ihtiyacı, yazılım ve BT hizmetleri etrafındaki harcamaları etkileyecek. Telekomünikasyon, finans, sağlık, eğitim ve perakende sektörlerinde ise altyapı harcamaları 2017’de ilerlemeye devam edecek.”

IDC, 2017 yılında Türkiye telekomunikasyon kısmı haricinde kalan, BT pazarının 10,9 Milyar USD büyüklüğüne ulaşmasını beklemekte, bu da 2016 yılında öngörülen %1,9 oranındaki yıllık büyümeyle eşleşmekte. Sermaye yatırımının (CAPEX) düşürülmesi, tüm kurumlar için ana öncelik haline geleceğinden, bulut ve dış kaynak hizmetleri gibi işletme giderlerine (OPEX) dayalı iş modelleri artarak itibar kazanacaktır. Aynı zamanda, BT hizmetleri ve yazılım bölümleri de, IDC’nin öngördüğü tahmini %7,1 ve %6,2’lik yıllık büyüme oranlarıyla 2017 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen bölümleri olması beklenmekte.

Sektör bazında bakıldığında ise IDC, sağlık, kamu hizmetleri ve ulaşım sektörlerinin harcamalarında 2017 yılında en yüksek büyüme oranlarını göreceğini beklerken, iletişim, finans, üretim ve kamunun yılın en büyük harcama yapanlar olacağı beklenmekte. Perakende sektörünü ise zorlu bir yıl beklemekte, karlılık endişesi yaşayan bazı piyasa oyuncularını, ya çalışan sayısını azaltarak, ya da şube sayısını düşürerek (veya her ikisini yaparak) operasyonlarını küçültmeye itti.

IDC’ye göre, 2017 yılı ve ötesi için beş kapsayıcı eğilim Türkiye’nin yatırımlarinı şekillendirecek.

• Bulut teknolojileri 2017’de yeni bir uyum seviyesine yükselerek, tedarikçiler arasında artan rekabet, agresif fiyatlandırma, paket satış ve müşteri hizmetlerine neden olacak.

• Büyük veri ve analitiğin tanımlayıcı olmasından ziyade doğası gereği daha çok öngörücü olacak. Bu da keşif ve araştırma, performans yönetimi ve operasyonel zeka alanları çevresinde yeni kullanıcı örneklerinin çıkmasını sağlayacak.

• Sürdürülebilir güvenlik ülkenin CIO’larının karşı karşıya geleceği birinci zorluklardan biri olacak ve güvenlik çözümleri harcamalarının 2017 yılında 230 Milyon USD’lik çizgiyi aşacak.

• Dijital dönüşüm çalışmaları itici güç olmaya devam edecek Türkiye’de, IDC araştırmasının verilerine göre kurumların yaklaşık %70’i bunu ya planlarına almış durumda ya da girişimlerini başlatmak üzere.

• Akıllı Şehir girişimleri 2017’de daha pragmatik bir yaklaşımla ele alınacak, kamu kurum ve ortakları yenilikçi ulaşım, vatandaş işleri, ve acil cevap hizmetlerini mümkün kılarak, sakinlerinin hayatlarında gözle görülebilir iyileştirmeler yapacak.

Etkinliğin evsahipliğini yapan Microsoft Türkiye’nin Genel Müdürü Murat Kansu “Microsoft olarak misyonumuz kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmak” olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağının en önemli itici güçlerinden biri olan yapay zeka konusunu da bu sene en önemli odak alanlarından biri olarak belirledik. Yapay zekada vizyonumuz 4 ana unsurdan oluşuyor: Birincisi; bireylerin uygulamalar ve bilgisayarlar ile olan iletişimini doğal iletişim modelleri ile yeniden tanımlamak. İkincisi; uygulamaların daha akıllı olmasını sağlamak, üçüncüsü yapay zeka teknolojilerini yazılım geliştiricilerin kullanımına açmak ve son olarak dünyanın en büyük süper bilgisayarını bulutta inşa etmek.”

“Bu vizyon doğrultusunda 2017’de üç ana hedefimiz var” diyen Kansu şunları söyledi: “Birincisi sektörel bazda Türkiye için önemli olan finans, üretim, perakende, sağlık, otomotiv ve kamu sektörlerinde, en az üçer tane yapay zeka bölgesel başarı hikayesi oluşturmak. İkincisi ise girişimcilik özelinde; ülkemizdeki startup ve girişimcilik ekosisteminden dünya çapında yapay zeka inovasyon örnekleri çıkartmak istiyoruz. Üçüncü hedefimiz ise Eğitim. Lise-Üniversite öğrencilerinin yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini öğrenmelerini ve proje yapmalarını sağlamak için kollarımızı sıvadık, bu alanda kalifiye insan gücünün yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız.”

2017’nin öngörüleriyle yatırım planlarını ve vizyonlarını anlatan sektörün öndegelen liderleri arasında Borusan Holding CIO’su Ali Fuat Çötelioğlu, Migros BT Direktörü Kerim Tatlıcı, Eureko Sigorta CDO’su İlker Arabacı, Turkcell CIO’su Serkan Öztürk, CarrefourSA BT Direktörü Önder Kaplancık, Yapı ve Kredi Bankası CIO’su Cengiz Arslan, Denizbank COO’su Dilek Duman, KoçSistem genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu, Netaş CEO’su C.Müjdat Altay, IBM Ülke Müdürü Defne Tozan, HPE Genel Müdürü Güngör Kaymak, Dell-EMC Genel Müdürü Sinan Dumlu, SAP Genel Müdürü Zeynep Keskin, Huawei Enterprise Ülke Müdürü Serdar Yokuş ve Cisco Genel Müdürü Cenk Kıvılcım yer aldı.