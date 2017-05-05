IDC Türkiye CIO Zirvesi Antalya’da yapıldı

IDC, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının BT liderleri ve CIO’larını 23-25 Nisan tarihleri arasında Antalya’da ağırladı

Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından, 200’den fazla BT lideri, sekizinci IDC CIO Zirvesi 2017 konferansı için Antalya’da bir araya gelerek, “Dijital Çağ’da Dinamik Değişimi Mümkün Kılmak” teması altında Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını çizdi. 23-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile önde gelen firmaların BT Yöneticileri, dijital dönüşümü şekillendiren en son teknolojileri, stratejileri ve önceliklerini tartıştı.

Konferansın açılışını yapan IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, dijital dönüşüm nedeniyle bir çok sektörün ciddi rekabet içinde olduğunu söyleyerek, oyunun değiştiğini vurguladı. Bu rekabet ortamında CIO’ların da bireysel dijital değişim süreçlerinin başladığını, liderlik ve yönetim fonksiyonlarına öncelik vererek, teknolojinin ötesine geçmeleri gerektiğini belirten Nevin Çizmecioğulları, yeni organizasyonlarda kurumun dijital dönüşümüne liderlik eden poziyonlara önem verildiğini ifade etti.

IDC’nin yaptığı bölgesel ve yerel araştırmalar sonucunda elde ettiği yerel bakış açılarını detaylı bir sunumla katılımcılara aktaran IDC CEMA Grup Başkan Yardımcısı ve IDC META Bölgesi Genel Müdürü Jyoti Lalchandani, dijital dönüşümün şirketlere müşteri deneyimini iyileştirme, bilgiyi rekabet avantajı sağlayacak şekilde kullanma ve yeni iş modelleri oluşturma imkanlarını sunduğunu belirterek, bu dönüşümde en büyük etkisi olacak teknolojileri mobil teknolojiler, veri toplama ve analitik araçları, siber güvenlik ve nesnelerin interneti olarak sıraladı. Jyoti Lalchandani, Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarının gelecekteki en önemli üç yatırımı arasında kurumsal mobilite, gelişmiş güvenlik çözümleri, ve nesnelerin interneti olacağını ifade ederek, analitik alanında yapılan yatırımlar içerisinde müşteri ilişkileri yönetimi’nin (CRM) şu anda öncelikli olduğunu, büyük verinin ise uzun vadede şirketlerin yeni işler yaratmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

IDC EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CEMA Bölgesi Genel Müdürü Steven Frantzen ise, dijital dönüşümün en iyi şekilde desteklenmesi için BT yetkinliklerinin süreç, platform, yetenek ve yönetişim anlamında geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte CIO’lara büyük görev düştüğünü vurgulayan Frantzen, dönüşüm için gelişmiş teknolojileri tavsiye ederek, dijital kurumu desteklemek amacıyla, organizasyonların mevcut altyapılarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. Nesnelerin interneti, bulut ve mobil çözümlerin dijital dönüşümün anahtar yatırımları arasında olduğunu ifade eden Frantzen, CIO’ların bir an önce müşteri etkileşimi ve iş süreçleri alanında dijital teknolojileri kullanarak dönüşüme başlamaları gerektiğini ve dijitalleşmenin getirdiği verinin yeni gelir akışı sağlayacak şekilde konumlandırılması gerektiğini paylaştı.

Her yıl konferansa damgasını vuran IDC CIO Ödülleri için bu sene, 65 kurumdan toplam 88 proje yarıştı, 27 proje ödüllendirildi ve yılın CIO’su ödülü sahibini buldu.

CIO ve akademisyenlerden oluşan 35 kişilik jüri ekibinin oylarıyla belirlenen, 2017 yılının ödül alan projeleri şu şekilde:

2017 Yılın CIO’su: Cengiz Arslan, Yapı Kredi Bankası A.Ş.

2017 Yılın En Yenilikçi Projesi: Bireysel Mobil Bankacılık Uygulaması, Yapı Kredi Bankası A.Ş.

2017 Yılın En İyi Değişim Yönetimi Projesi: CeptenYapp, ING Bank A.Ş.

2017 Yılın En iyi BT Yönetişim Projesi: EBS 4 X 4 Dönüşüm Programı, CLK Enerji Yatırım A.Ş.

2017 Yılın En İyi BT ile Kurumsal Hedeflere Katkı Sağlama Projesi: Nesnem Nerede, Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.

2017 Yılın en İyi BT Maaliyet Düşürme Projesi: Şubede Müşteriye Dönük Ekranlar, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.