IDC Türkiye’den BT Güvenlik Konferansı

IDC Türkiye’den BT Güvenlik Konferansı
, 17 Ocak 2017

International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenlik Konferans serisi etkinliklerini, 9 Şubat’ta İstanbul Wyndham Grand Levent Otel’de, 22 Şubat’ta ise Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştireceğini duyurdu.

Tehdit istihbaratı, güvenlik ve risk işbirliği, bilgi ve operasyonel güvenliğin yakınsaması ve güvenlik karmaşasını yönetme gibi konuların ön plana çıkacağı bu etkinlikler; finans, perakende, üretim, hizmet, devlet kurumları ve holding şirketlerinden üst düzey BT güvenlik yöneticilerini ağırlayacak.

“IDC CIO Zirvesi Anketi 2016” sonuçlarına göre önümüzdeki yıllarda da güvenlik, ortak bir endişe olarak daha da ön plana çıkıyor olacak. Bu nedenle, planlanan güvenlik yatırımlarının artı ve eksi yönlerinin kapsamlı bir şekilde yönetim kurulu seviyesinde ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla, kurumların, BT altyapılarının hem iç hem dış güvenlik risklerini analiz etmeleri ve bu riskleri, gelişmiş güvenlik teknolojilerine yatırım yaparak minimize etmeleri gerekiyor.

Konferans çerçevesinde en son teknolojilerin ele alınması için, IDC bu etkinlikte; IBM, Netaş, Palo Alto Networks, CyberArk, Check Point, CRYPTTECH, EfficientIP ile eş-sponsorluk yapan NGN, Forcepoint, Fortinet, Infoblox, Innovera, Intel Security, Microsoft, Platin Bilişim, Symantec-Blue Coat, UITSEC, Veeam, VMware, Biznet Bilişim, Detech ile eş-sponsorluk yapan Titus, Infosec, Logitech, Logsign, Lostar, Netsec, Tesan gibi sektörün önde gelen tedarikçilerinin yanı sıra; STK’lar ve CISO’lar ile de işbirliği yapmaktadır.

Kategoriler Haber
Tags: Etkinlik, Güvenlik, IDC Türkiye, IT güvenliği

Yazar Hakkında

Atilla Mede

Atilla Mede

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