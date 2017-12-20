IDC’den veri merkezleri hakkında 10 tahmin

Bir veri merkezinin yaşam döngüsü 10 yıl içinde ölçülür, ancak içerideki teknoloji sürekli değişiyor. Bu uyumsuzlukta, işletmeleri operasyonlarına ayak uydurması ve hızlandırmasına yardımcı olması için veri merkezlerini elden geçirmelerine yönlendiriyor. IDC’ye göre, 2020 yılına kadar, yeni nesil uygulamaların ve yeni BT mimarilerin talepleri, işletmelerin yüzde 55’ni mevcut tesislerini yükselmeye veya yeni tesisler konuşlandırmaya zorlayacak. İşte IDC’nin önümüzdeki 3 yıldaki veri merkezleri için yaptığı 10 tahmin;

Veri merkezi modernizasyonu

2020’ye kadar, kritik işletme tesislerinde yeni nesil uygulamaların ve yeni BT mimarilerini yoğun iş yükü talebi, işletmelerin yüzde 55’inin mevcut tesislerinde güncellemeler ve / veya yeni tesislerin dağıtımıyla veri merkezi varlıklarını modernize etmeye zorlayacak

İşyükü rasyonelleştirme

2019 yılına kadar, organizasyonların yüzde 50’si, iş yüklerini rasyonelize etme ve yeni nesil iş yüklerinin benimsenmesini hızlandırma ve BT operasyon modellerinde olduğu gibi altyapı tasarımı ve yerleşiminde de önemli değişiklikler yapmaya başlamış olacak.

Hibrit IT operasyonları

2019 yılının sonuna kadar, dijital dönüşüm girişimlerine katılan şirketlerin yüzde 70’i, iş gereksinimlerini etkili BT yatırımlarına ve operasyon planlarına dönüştürmeye çabalayarak, dijital arz oluşturmak amacıyla gerekli olan gelişmiş beceri setlerine sahip olduklarından emin olmak için personel istihdam hedeflerini değiştirmeye zorlayacaklar.

Tesislerin modüleritesi

2021 yılına kadar, güç tüketen bilgi işlem teknolojilerinin hızlandırılmış kullanımı, büyük veri merkezi operatörlerinin çoğunu, tesislerinde güç / soğutma varlıklarını dağıtmak için modüler bir yaklaşımı benimsemeye zorlamış olacak.

Tüketim bazlı BT

2020’ye kadar, veri merkezlerinde tüketime dayalı üretimler gelişmiş “hizmet olarak” modeller yoluyla geleneksel satın alımlarını gölgede bırakacak ve böylece işletmelerin BT altyapı harcamalarının yüzde 40’ını oluşturacak.

Veri Kontrolleri

2021 yılına kadar, büyük işletmelerin yüzde 25’i, bulutları, çekirdek veri merkezleri ve edge lokasyonları arasındaki otomatik veri denetimlerini düzenlemek ve uygulamak için zorunlu yasal uyumluluk yatırımlarından avantaj sağlayacak.

Yazılım tanımlı BT

2019 yılının sonuna kadar, gelişmiş çeviklik, daha iyi yönetilebilirlik ve gelişmiş varlık kullanımı gereksinimi, şirketleri veri merkezindeki ve edge lokasyonlardaki BT altyapısının yüzde 50’sinde yazılım tanımlı bir modele gitmeye zorlayacak.

Akıllı edge veri merkezleri

2021 yılına kadar kurumsal veri merkezlerinin yarısındaki kritik altyapı otonom olarak çalışacak. Kuruluşlar dijital dönüşüm girişimlerini core and edge kaynaklarını bağlamaya çalıştıkları için akıllı edge konumlarda otonom IT kullanımı daha da artacak.

Dijitale hazır kampüs

2021 yılına kadar, tüketici yönelimli endüstrilerdeki şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası ağlar, bilgi işlem, depolama kaynaklarını, çekirdek veri merkezlerinde yapılan güncellemeler için yıllık olarak daha fazla harcama yapacak.

Hizmet Garantisi

2019 yılında, dijital hizmetlerin yüzde 60’ı istenen müşteri benimseme düzeylerini karşılamayı başaramayacak, çünkü bu servislerin sağlayıcıları performans, kullanım ve maliyet düşüşlerini etkili bir şekilde izleyemiyor ve hızlı bir şekilde yanıt veremiyor.