IDC’ye göre iş zekâsı ve analitiğinde lider SAS

IDC’nin analist raporuna göre ileri ve tahminleyici analitikte 1997’den bu yana en büyük pazar payına sahip olan SAS, aynı zamanda analitik veri entegrasyonu yazılımları pazarında da lider konumda bulunuyor.



IDC’nin iş zekâsı ve analitiği alanında dünya çapında sunulan yazılım araçlarını incelemeye aldığı IDC Worldwide Business Intelligence and Analytics Tools Software Market Shares, 2016: Here Comes the Cloud adlı raporuna göre, SAS tüm ileri ve tahminleyici analitik sağlayıcıları ile veri entegrasyonu sağlayıcılarını geride bırakarak lider olarak konumlandı.

İleri ve tahminleyici analitik kategorisinde 2016 yılında %30,5 pazar payı ile SAS, bu performansıyla en yakın rakibinin iki katından fazla paya sahip. IDC’nin söz konusu pazarı 1997 yılında takip etmeye başlamasından bu yana bu kategoride lider konumunu koruyan ve her yıl büyüme gösteren SAS, 2016’da da %5 gelir artışı yakaladı.

“SAS ileri ve tahminleyici analitik pazarındaki hakim konumunu korumayı başararak yıldan yıla büyümesini sürdürdü” diyen IDC Analitik ve Bilgi Yönetimi Grup Başkan Yardımcısı Dan Vesset, şöyle devam etti: “Pazardaki rakiplerin sayısındaki artış göz önüne alındığında bu kolay bir iş değil. SAS’ın ileri analitiğe dayanan köklerinin yanı sıra Ar-Ge’ye önem veren bir şirket olması, bu kategoride zirvede kalmasını sağlayan iki önemli faktördür.”