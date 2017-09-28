Ideasoft ve Beykent Üniversitesi e-ticaret uzmanı yetiştirecek

Ideasoft ve Beykent Üniversitesi e-ticaret uzmanı yetiştirecek
, 28 Eylül 2017

E-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft ile Beykent Üniversitesi, hızla büyüyen e-ticaret sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla, “E-ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı” düzenliyor.

30 Eylül-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Cumartesi günleri gerçekleştirilecek ve 6 hafta sürecek program, e-ticaret alanında Türkiye’de özel sektör – üniversite işbirliğinin ilk örneği olacak. Bir e-ticaret uzmanının ihtiyaç duyduğu tüm nitelikleri sağlayacak sertifika programında dersler, IdeaSoft ve iş ortaklarının deneyimli yöneticileri tarafından verilecek. E-ticarette başarıyı yakalayan şirketlerin örnek uygulama olarak ele alınacağı program sayesinde, işverenler nitelikli çalışanlara kavuşurken, e-ticarette uzmanlaşmak isteyenler de daha kolay iş bulabilecek. Programı başarıyla tamamlayanlar, Ideasoft ve Beykent Üniversitesi onaylı ”E-ticaret Uzmanı Sertifikası” almaya hak kazanacak. Beykent Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına özel olarak hazırlanan sertifika programına katılım ücretsiz.

Türkiye’de internet ve mobil cihaz kullanım oranlarının artışıyla e-ticaret ekosisteminin de hız kesmeden büyüdüğünü belirten IdeaSoft Kurucu Ortağı Fatih Çalışkan, “Türkiye’nin 50 milyar dolara yaklaşan e-ticaret hacmi, teknik detaylara hakim ve multidisipliner çalışmayı bilen e-ticaret uzmanları ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Ideasoft olarak Türkiye’de e-ticaret sektöründe %50 pazar payı ile 6000’den fazla işletmenin e-ticaret alanındaki güvenilir iş ortağı konumundayız. Bu kapsamda, nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla Beykent Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik yapacağımız ‘E-ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı’; e-ticarette teknik altyapı gereksinimlerinden kullanıcı deneyimine, dijital pazarlamadan ödeme yöntemlerine, lojistikten hukuki süreçlere kadar çok geniş bir çerçeveyi kapsıyor” dedi.

“E-ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı”

I.Hafta: Uygulamalı teknik altyapı gereksinimleri
II.Hafta: Uygulamalı e-ticarette UX
III.Hafta: Pazar seçimi, tedarik, ürün
IV.Hafta: Dijital pazarlama (Google, sosyal medya, SEO)
V.Hafta: Ödeme sistemleri ve lojistik
VI.Hafta: E-ticarette hukuki boyut

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Tags: Beykent Üniversitesi, e-ticaret, Ideasoft, sertifika programı

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Atilla Mede

Atilla Mede

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