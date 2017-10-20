IFS Endüstri Günleri Ankara’da düzenlenecek

Global Kurumsal Yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre ve farklı üretim metodlarına özel geliştirdiği çözümlerini paylaşacağı IFS Endüstri Günleri etkinliklerine Ankara’da devam ediyor.

23 Kasım Perşembe Günü Ankara- JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilecek IFS Endüstri Günleri etkinliğinde “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” hakkında bilgi verilecek.

Ankara’da düzenlenecek olan IFS Endüstri Günleri etkinliğinde farklı endüstri modelleri ve üretim şekilleri için ERP iş modellerinin nasıl uygulanması gerektiği anlatılacak.

Mevcut rekabet şartlarına uyum sağlamak amacı ile şirketlerin birden çok imalat yöntemi ile çalıştıkları ve her geçen gün değişen pazar şartlarına göre süreçlerine yeni üretim modellerini ekledikleri günümüzde, şirketlerin farklı üretim metodlarına yönelik süreçleri yönetebilme konusundaki yeteneklerini geliştirmeleri bir zorunluluk. IFS Türkiye, bu zorunluluğu en doğru ve verimli şekilde şirketlerinde kurgulamak ve yönetmek isteyen işletmeleri ağırlayacağı IFS Endüstri Günleri Ankara etkinliğini 23 Kasım Perşembe Günü saat 12.30 ile 18.30 saatleri arasında gerçekleştirecek.

Ankara’da düzenlenecek etkinliğe yönelik olarak bilgi paylaşımında bulunan IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk “ERP söz konusu olduğunda sektörü ne olursa olsun akla bir işletmedeki tüm iş süreçlerinin entegre bir şekilde çalışması geliyor. Otomotiv gibi seri imalat yapan bir işletme ile siparişe özel konfigüratif makine yapan bir işletmenin ya da proje bazlı tesis kuran bir işletmenin uygulayacağı ERP modelleri birbirinden çok farklıdır. Tekliflendirmeden planlamaya, üretimden satış sonrası servise kadar tüm süreçler seçilen iş modeline göre büyük farklılıklar gösterir. Bu kapsamda IFS Applications’ın sunduğu fonksiyonellik ve süreç yönetim modellerini paylaşarak katılımcılarda farklı bir bakış açısı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Ankara’da düzenlenecek ve IFS Endüstri Günleri’nin 3. ayağı olan “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliğinde stoğa üretimden, siparişe özel üretime, siparişe özel konfigürasyon ve mühendisliğe kadar farklı ve çoklu üretim, Kapasite Planlama ve Çizelgeleme, Endüstri 4.0’in ERP’deki rolü ve IFS IoT çözümleri gibi konu başlıkları bulunuyor.

23 Kasım 2017 Perşembe Günü JW Marriott Hotel Ankara’da gerçekleştirilecek olan “IFS Endüstri Günleri Ankara: Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliği saat 12.30’da başlayacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, katılımcıların kayıt yaptırmaları zorunludur. Detaylı bilgi www.ifs.com.tr adresinde bulunuyor.