IFS, farklı üretim metodlarına özel ERP çözümlerini anlattı

Global Kurumsal Yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre ve farklı üretim metodlarına özel geliştirdiği çözümlerini paylaştığı IFS Endüstri Günleri’ne “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” ni anlattığı etkinliği ile devam etti.

Farklı endüstri modelleri ve üretim şekilleri için ERP iş modellerinin nasıl uygulanması gerektiğinin paylaşıldığı, IFS’in dünyadaki pek çok uygulamasından örnekler verildiği “Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliğinde, ayrıca IFS’in Endüstri 4.0 uygulamaları da anlatıldı.

Klasik ERP yazılımlarının farklı üretim modellerindeki gereksinimlere cevap veremediği gerçeği ile kurulduğu günden bu yana çalışmalarını 4 ana süreç ( Varlık ve Servis, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Endüstriyel Üretim) ve farklı üretim modelleri üzerinde yoğunlaştıran IFS, “IFS Endüstri Günleri” kapsamında düzenlediği etkinlikte farklı üretim tipleri ile çalışan işletmelere yönelik ERP stratejilerini ve IFS Applications’ın bu alanlardaki çözümlerini aktardı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, IFS olarak uluslararası rekabette yer alan güçlü oyuncular yaratmak istediklerini bu nedenle işletmelerin daha yeni iş modelleri ile verimliliklerini arttırabileceğini vurguladı. Mevcut rekabet şartlarına uyum sağlamak amacı ile şirketlerin birden çok imalat yöntemi ile çalıştıkları ve her geçen gün değişen pazar şartlarına göre süreçlerine yeni üretim modellerini ekledikleri günümüzde, şirketlerin farklı üretim metodlarına yönelik süreçleri yönetebilme konusundaki yeteneklerini geliştirmelerinin bir zorunluluk olduğunu belirten Ergin Öztürk “ERP söz konusunu olduğunda sektörü ne olursa olsun akla bir işletmedeki tüm iş süreçlerinin entegre bir şekilde çalışması geliyor. Otomotiv gibi seri imalat yapan bir işletme ile siparişe özel konfigüratif makine yapan bir işletmenin ya da proje bazlı tesis kuran bir işletmenin uygulayacağı ERP modelleri birbirinden çok farklıdır. Tekliflendirmeden planlamaya, üretimden satış sonrası servise kadar tüm süreçler seçilen iş modeline göre büyük farklılıklar gösterir. IFS Applications bu modellerin hepsi için özel çözümler sunuyor. Bunun yanında birden çok üretim modeli kullanan Mix-Mode Üretim yapan işletmelerin de hangi kombinasyonda olursa olsun IFS Applications ile tüm süreçlerini yönetmelerini sağlıyoruz.” dedi.

IFS Genel Müdür Yardımcısı Göksel Sanbay’ın IFS’in Varlık Yoğun, Proje Bazlı, Üretim Yoğun, Dağıtım Odaklı ve Servis Odaklı iş süreçlerine sahip dünya ve Türkiye referansları hakkında bilgi vermesi ve bu alanlardaki IFS çözümlerini aktarmasının ardından, IFS Kıdemli ERP danışmanları tarafından stoğa üretimden, siparişe özel üretime, siparişe özel konfigürasyondan, siparişe özel mühendisliğe ve siparişe özel montaja kadar planlama modellerine yönelik IFS Applications çözümleri örnek uygulama ve ekranlarla katılımcılarla paylaşıldı.

IFS’in Kapasite Planlama ve Çizelgeleme uygulamaları hakkında bilgi verilmesinin ardından IFS Türkiye’nin Sonlu Kapasite Planlama ve Çizelgeleme aracı CBS ile yapılan projelerden bazı örnekler verildi.

Endüstri 4.0 alanında IFS uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan IFS Operasyonlar Koordinatörü Mete Yücel, IFS’in bulut uygulamaları, IoT Business Connector adı verilen Nesnelerin İnterneti uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Son olarak IFS Applications 9 ile birlikte müşteriye sunulan kullanıma hazır IFS Lobby İş Zekâsı çözümü hakkında bilgi verildi. Şirketlerde uzun süreçler alan, çok yüksek yatırım maliyeti gerektiren ve pek çok firmanın ayrı bir proje olarak değerlendirdiği BI-İş Zekası projelerini ve bununla birlikte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıran IFS Applications 9 ile birlikte sunulan IFS Lobby İş Zekası çözümünün kullanıcı ve rol spesifik olarak kolaylıkla dizayn edilebilen ekranları, dashboardlar ve portalları ile yöneticilere sağladığı kolaylıklar anlatıldı. IFS’in IFS Lobby ile ERP alanında bir ilke imza attığı vurgulandı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba Günü The Ritz Carlton Hotel’de gerçekleştirilen “IFS Endüstri Günleri: Farklı Üretim Metodları için ERP Stratejileri” etkinliği yoğun katılım ile tamamlandı. IFS Endüstri Günleri’nin üçüncü ayağı Konya’da planlanıyor.