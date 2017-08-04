IFS, satın almalarla konumunu güçlendiriyor

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, mplsystems Limited ve Field Service Management Limited şirketlerinin satın alma süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.

Çoklu-kanal (omni-channel) iletişim merkezi ve müşteri ilişkileri yazılımları sunan Mplsystems Limited ile IFS’in Servis Yönetimi portföyünün bir araya gelmesiyle, işletmelere eksiksiz ve uçtan uca bir müşteri ilişkileri çözümü sunulacak. Diğer yandan, özellikle İngiltere ve İrlanda’da Saha Servis Yönetimi çözümlerinin uygulanmasında lider olan Field Service Management Limited’ın satın alınmasıyla da IFS’in bölgedeki Servis Yönetimi satış, danışmanlık ve destek organizasyonu önemli ölçüde güçlenecek.

Merkezi İngiltere’de bulunan Mplsystems Limited, ülkenin en saygın markaları için çoklu-kanal iletişim merkezi ve saha servis yönetimi çözümleri geliştirilmesi ve uygulanması konusunda faaliyet gösteriyor. Şirketin müşterileri arasında Babcock International, HomeServe, Ecomaster, ENGIE ve Iceland gibi ünlü İngiliz markaları yer alıyor. Mplsystems Limited, özellikle inovasyona yaptığı yatırımlar sayesinde esnek, entegre ve kullanımı kolay bir iletişim merkezi yönetim platformu sunuyor. Şirket bu alandaki başarılarıyla, Gartner’ın Batı Avrupa Servis Olarak İletişim Merkezi Contact Centre as a Service (CCaaS) Magic Quadrant araştırmasında Vizyoner (24 Ekim 2016), yine Gartner’ın CRM Müşteri İlişkileri Merkezi CRM Customer Engagement Centre (CEC) Magic Quadrant araştırmasında da Niş Oyuncu (8 Mayıs 2017) olarak yer aldı.

İngiltere merkezli Field Service Management Limited ise IFS’in İngiltere ve İrlanda’da uygulama iş ortağı olarak faaliyet gösteriyordu. Şirketin uzman Servis Yönetimi danışmanları, IFS’in bölgedeki büyümesini desteklemek üzere buradaki ekibe dahil olacak. Field Service Management Limited bugüne dek ülkedeki en büyük servis yönetimi uygulamalarından bazılarının hayata geçirilmesinde IFS’e destek oldu.

IFS İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Grup Başkan Yardımcısı Fredrik vom Hofe, satın almalar konusunda şunları ifade ediyor: “Servis Yönetimi alanında bir dünya lideri olan IFS, bu iki satın almayla bu konumunu daha da pekiştiriyor. Mplsystems şirketinin satın alınmasıyla, müşteriye, herhangi bir sorunun çözümü için müşteri hizmetlerine başvurduğu andan itibaren en iyi servisi sunmak isteyen tüm işletmeler, piyasadaki en eksiksiz ve bağlantılı servis yönetimi imkanlarına kavuşacak.”

Mplsystems Limited CEO’su Paul White ise, “mplsystems ekibi olarak IFS ile güç birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Artık ödüllü çoklu-kanal ve müşteri ilişkileri çözümlerimizi tüm dünyaya tanıtma imkanına sahibiz” diyor.

IDC araştırma analistlerinden Alex Stratis de IFS’in gerçekleştirdiği satın alma hakkında şunları söylüyor: “IFS, mplsystems’i satın alarak Servis Yönetimi portföyünü genişletip güçlendiriyor. IFS’in saha servis yönetimi alanındaki becerileri ile mplsystems’in müşterileri iletişim merkezi, internet, kısa mesaj ve mobil arayüzler üzerinden şirkete bağlama konusundaki yeteneklerinin bir araya gelmesiyle, müşteri ilişkileri çok daha entegre bir şekilde yönetilebilecek. Her iki şirket de inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşım konusunda benzer değerlere sahip; bu da çok daha etkili bir entegrasyon sağlayacak.”