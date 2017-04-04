IFS Türkiye, otomotiv sektörüne ERP çözümlerini anlattı

Global Kurumsal Yazılım şirketi IFS, IFS Endüstri Günleri etkinlik serisini otomotiv sektörünün kalbi Bursa’da, Otomotiv sektörü için ERP çözümlerini anlattığı Otomotiv Günü ile başlattı.

29 Mart 2017 Çarşamba Günü Hilton Bursa Convention Center’da düzenlenen IFS Otomotiv Günü’nde, yoğun rekabet, yüksek kalite beklentileri, düşük kar marjları, uluslararası üst düzey standartlar ve ana sanayi baskısı ile her geçen gün daha kontrollü ve verimli üretim yapmak zorunda olan otomotiv sektörü için geliştirilen IFS ERP Otomotiv Çözümleri anlatıldı.

Etkinlikte IFS’in dünyada Tier 1 ‘den Tier 4’e kadar yüzlerce otomotiv müşterisinden edindiği global tecrübe ile oluşturulmuş, farklı ölçekteki otomotiv işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun IFS ERP çözümleri hakkında bilgi verildi.



IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk’ün IFS’in dünya genelindeki yenilikleri anlattığı açılış konuşması ile başlayan etkinlik, IFS Türkiye Genel Müdür yardımcısı Göksel Sanbay’ın IFS’in dünyada ve Türkiye’deki Otomotiv referansları sunusu ile devam etti. IFS Türkiye Kıdemli ERP danışmanları ve IFS Türkiye çözüm ortakları Proceed, Track ve Egeria’nin kıdemli ERP danışmanları tarafından yapılan sunumlarda, tasarım ve yeni ürün devreye alma, EDI, Müşteri ve Tedarikçi Çizelgeleri, Yalın Üretim, Kanban, Kalite Yönetimi ve Sonlu Kapasite Planlama hakkında IFS Applications’ın özellikleri anlatıldı. IFS ERP projesini devreye almış NSK Group İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sinan Zırhlı’nın IFS ERP projesi süresince yaşadıkları ve yol haritaları hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından IFS’in son versiyonu IFS 9 ile gelen iş zekası ve raporlama aracı IFS Lobby hakkında bilgi verildi.

Bursa’dan pek çok farklı sektörden iş adamları ve yöneticilerin yoğun katılım gösterdiği IFS Otomotiv Günü, IFS’in gelişmiş çözümleri ve iş yapış şekilleri hakkındaki konuşmalarla son buldu.

IFS dünyada BMW, Volvo, Scania, Mini, Linamaar, Fev, VBG Group ve Türkiye’de de Teknorot, Yeşilova Grubu – Canel Otomotiv, SKT, AKO Group-Petlas, SIO Otomotiv, Formpart, Maysan Mando, Feka, FSS Fren, NSK Group-Rota, Atak Taşıt, Sumitomo, Kentpar, Revar, Omtec, Bayrak, Güçsan, Şahin Motor Yatakları, Thierry Diniz gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Ayrıca IFS’in Almanya’da tamamen otomotiv sektörü için ürün geliştiren bir Ar&Ge merkezi de bulunuyor