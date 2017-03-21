IFS Türkiye, Otomotiv sektörüne özel ERP çözümlerini anlatacak

Global Kurumsal Yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre özel geliştirdiği sektörel çözümlerini paylaşacağı IFS Endüstri Günleri etkinlik serisini otomotiv sektörünün kalbi Bursa’da, Otomotiv sektörü için ERP çözümlerini anlatacağı Otomotiv Günü ile başlatıyor.



29 Mart 2017 Çarşamba Günü Hilton Bursa Convention Center’da düzenlenecek IFS OTOMOTİV GÜNÜ’nde, yoğun rekabet, yüksek kalite beklentileri, düşük kar marjları, uluslararası üst düzey standartlar ve ana sanayi baskısı ile her geçen gün daha kontrollü ve verimli üretim yapmak zorunda olan otomotiv sektörü için geliştirilen IFS ERP Otomotiv Çözümleri anlatılacak.

Etkinlikte IFS’in dünyada Tier 1 ‘den Tier 4’e kadar yüzlerce otomotiv müşterisinden edindiği global tecrübe ile oluşturulmuş, farklı ölçekteki otomotiv işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun IFS ERP çözümleri hakkında bilgi verilecek. Ürün tasarımından (PLM), sonlu kapasite planlamaya, kanban ve yalın üretim uygulamalarından, üretimden veri toplamaya, EDI ile sipariş Yönetiminden kalite uygulamalarına kadar otomotiv sektörüne özel geliştirilen IFS Otomotiv Çözümlerinin yanı sıra son versiyonu IFS Applications 9 ile gelen yeni özellikler ile İş Zekası ve Raporlama ekranları hakkında da bilgi paylaşılacak. Etkinlikte ayrıca IFS Applications kullanıcılarından NSK Grup İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sinan Zırhlı IFS ERP projelerine, yapılan çalışmalara ve geldikleri noktaya ilişkin bilgi paylaşımında bulunacak.

IFS dünyada BMW, Volvo, Scania, Mini, Linamaar, Fev, VBG Group ve Türkiye’de de Teknorot, Yeşilova Grubu – Canel Otomotiv, SKT, AKO Group-Petlas, SIO Otomotiv, Formpart, Maysan Mando, Feka, FSS Fren, NSK Group-Rota, Atak Taşıt, Sumitomo, Kentpar, Revar, Omtec, Bayrak, Güçsan, Şahin Motor Yatakları, Thierry Diniz gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Ayrıca IFS’in Almanya’da tamamen otomotiv sektörü için ürün geliştiren bir Ar&Ge merkezi de bulunuyor.

IFS Türkiye’nin düzenlediği ‘IFS Endüstri Günleri: OTOMOTİV GÜNÜ’ etkinliği 29 Mart Çarşamba günü Hilton Bursa Convention Center’da 13.30-18.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olup, katılımcıların kayıt yaptırmaları gerekiyor. Detaylı bilgileri www.ifs.com.tr adresinden alınabiliyor.