İki farklı çamaşırı aynı anda yıkayan çamaşır makinesi Türkiye’de satışta

İki farklı çamaşırı aynı anda yıkayan çamaşır makinesi Türkiye’de satışta
, 14 Haziran 2017

LG Electronics, son model TWINWash  çamaşır makinesini Haziran ayı itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuyor. Çamaşır yıkama alışkanlıklarına farklı bir boyut getiren ve iki farklı çamaşır grubunun aynı anda yıkanmasına imkan sağlayan LG TWINWash , evdeki ihtiyaçları karşılamak için gereken yıkama süresini de önemli ölçüde azaltıyor.


LG, çok sayıda çamaşırın eşzamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TWINWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı inovasyon sayesinde kullanıcılar üstteki ana makinede ve alt kısımdaki mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkayabiliyorlar. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır yükünü üstlenirken, TWINWash Mini ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu ekstra yıkama bölmesi kullanıcılara tam bir yıkama yükü birikinceye kadar beklemek zorunda kalmadan daha küçük boyutlu yükleri yıkama imkanı sunuyor. Ayrıca, TWINWash™ Mini makinesi, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği oluşturuyor. En önemlisi ise bu bölme sayesinde kullanıcılar birden çok çamaşır grubunu aynı anda ve ayrı ayrı yıkayarak büyük bir zaman tasarrufu sağlıyorlar.

Ödüllü ergonomik tasarım
LG TWINWash’un her özelliği, tüketicilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Ana yıkama bölmesinin kapağı, geleneksel modellerden daha yüksek bir noktada ve en ideal açıda konumlandırılarak, çamaşırların daha kolay yüklenmesi ve boşaltılabilmesine olanak tanıyor. LG TWINWash™, bu eşsiz özellikleriyle içlerinde Red Dot Tasarım Ödülü ve Uluslararası Tasarım Mükemmellik Ödülü’nün de bulunduğu çok sayıda tasarım ödülünü de almaya hak kazandı.

TurboWash™ 2.0 ile çok daha hızlı temizlik
LG’nin hızlı yıkama teknolojisi TurboWash™ 2.0 sayesinde ön tarafta bulunan ikili püskürtme ünitesi ile kıyafetlere doğrudan konsantre deterjan karışımı püskürtülüyor. Kazanın üst tarafındaki yüksek basınçlı püskürtme üniteleri tarafından yüksek devirli programlarda püskürtülen su partikülleri sayesinde çok daha hızlı bir durulama süreci sağlanıyor. Bu sayede pamuklu program 30 dakikadan daha fazla bir süre kısaltılmış oluyor.

LG’nin gelişmiş TurboSteam™ teknolojisi yeni nesil kurutma makinelerinin performansına seviye atlatıyor. TurboSteam™ özelliği ile kurutma evresinde kıyafetlere püskürtülen sıcak buhar sayesinde kurutmama veya aşırı kurutma sorunu ortadan kalkıyor, kıyafetlerin çekmesi engelleniyor ve kırışıklıkları açıyor.

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Tags: çamaşır makinesi, LG TWINWash

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