İletişim ağınızı genişletecek 12 tavsiye

Buzları nasıl kırarım? Ne hakkında konuşmalıyım? Nereden başlamalıyım? Ağ kurma sorunlarıyla nasıl başa çıktıklarını ve insanlarla kurdukları iletişime nasıl sürdürdüklerini öğrenmek adına bu soruları endüstri profesyonellerine sorduk.



Eğer içine kapanık bir insansanız, insanlarla paylaşımda bulunmak size doğal hissettirmeyebilir ve zor görünebilir, ancak bu imkansız değil. İlk olarak yalnız olmadığınızı bilin. Yaşıtlarınızdan, ünlülerden, hayatın her alanından birçok içe dönük insanla karşılaşabilir ve bu sorunun üstesinden geldiklerini görebilirsiniz. Telaşlanmayın, siz de bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

The Wall Street Journal’ın haberine göre iş arayışını başarıyla sonuçlandıran insanlardan %94’ü sahip oldukları ağın büyük fark yarattığını düşünüyor. ABD Çalışma Bakanlığı, çalışan insanlardan %63.4’ünün resmi olmayan iş bulma metotları kullandığını açıkladı. İnternetten bir işe başvuran insanlardan yalnızca %4 ilâ %10’u başarılı bir şekilde işe alınıyor.

Diğer bir ifadeyle ağ kurma, her zaman işe yarıyor. Profesyonel gelişim, yeni bir iş ya da kariyerinizi bir adım öteye götürmek, her ne arıyorsanız arayın ağ kurmanın neden önemli olduğunu anlamak pek de zor değil.

1. Herkes reddedilebilir, önemsemeyin

Hayatta reddedilmek de var ve çoğu zaman bu durum kişisel olarak algılanmamalı. Bir şeyi daha fazla denedikçe sonuçların da daha iyi olduğunu anlamalısınız. Pratik yapmak sonuçları mükemmelleştirir. Hem iş kariyerinizde hem de hayatınızda size yardım etmeyecek, edemeyecek insanlarla karşılaşacaksınız. Unutun ve yolunuza devam edin.

2. Unutmayın ki ağ kurmak karşılıklıdır

Size yardım eden birine yardımı karşılığında ona verebileceğiniz bir şey, iş ya da bağlantı, olmadığını düşündüğünüzden ağ kurmada çeşitli sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz. Ancak belki de hiç beklemediğiniz bir şekilde yardımcı olabilirsiniz.

“Başarılı olmaları için başkalarına yardımcı olmak, başarılı olmada size yardım edecektir. Hangi türde bir bağlantı kurduğunuz fark etmez, soru sorun ve ilgili biçimde dinleyin,” diyor Regal Resumes’in kurucu ortağı ve kariyer danışmanı Caitlin Sampson.

3. Karşıdakine ne sunmalı?

Elinizdekileri ortaya koyun, diyor Keystone Partners’ın yönetim partneri Elaine Varelas. İçe dönük insanlar çoğunlukla iyi dinleyicilerdir, ki bu da muazzam bir servettir. İnsanlara kim olduğunuzdan, bir işverene ne sunabildiğinizden ya da ağ kuran diğer insanlara nasıl yardımcı olacağınızdan bahsederken bu özelliğinizi nasıl kullanabileceğinizi iyi düşünün.

Belki karşınızdaki insana internetteki görünürlüğünü arttırması için birkaç SEO tavsiyesi verebilir ya da almayı düşündüğü herhangi bir yazılım veya donanım konusunda düşüncelerinizi onunla paylaşabilirsiniz. Kendinize güçlü yanlarınızın ne olduğunu sorun, elbette karşınızdakine sunacağınız bir şeyler vardır. Sadece ne sunacağınızı iyi bilmelisiniz.

4. Basit tutun

“Eğer ağ kurmaya yeni başlıyorsanız en yakınızdaki insanlardan ve rahat hissetmenizi sağlayanlardan başlayın. Tanışmak istediğiniz insanlara aile üyeleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız, eski dostlarınız ya da iş arkadaşlarınız aracılığıyla tanışma imkanınız olabilir ya da aynı insanlardan iş teklifi alabilirsiniz.” diyor Sampson.

5. Ağ kurma stratejisi yaratmak

Valeras’a göre insanlara neler sunabileceğinizi belirledikten sonraki adım, bir ağ kurma stratejisi yaratmak. Uzmanlara göre içe kapanık insanlar için en iyi yöntem, küçükten başlamak.

“Bire bir ilişkilerle başlamak sizin için daha rahat olabilir. Bire bir buluşmalar ayarlamak için de aradığınız insanları hangi mekanlarda bulabileceğinizin bir listesini çıkarın,” diyor Valeras. İşe yarayabilecek yedi ipucunu sizler için sıraladık:

Güçlü yanlarınızı belirleyin — Bu sayede neyi nasıl paylaşacağınızı bilebilirsiniz.

Bire bir buluşmalarla başlayın — Utangaç yapıdaki insanlar için en kolay yöntem budur.

Konuşmak istediğiniz insanları bulabileceğiniz mekanların listesini çıkarın — Bu listede mezunlar dernekleri, profesyonel dernekler, sağlık kulüpleri, aile ya da arkadaşlar olabilir.

Herkesi kategorize edin — Kolay mı bağlantı kurdunuz, zor mu, yoksa idare eder mi? Kategorizasyonda bu çok önemli.

Kendinize kılavuz oluşturun — Kimi arayacağınız, haftada kaç insanla tanışacağınız ve onlara nasıl ulaşacağınız konusunda detayları belirleyin.

Hazırlıklı olun — Her kişinin referanslarını ve bağlantılarını araştırın. Rehberinizdeki her kişi için isteklerinizi belirleyin, bu sayede ne konuşmak istediğinizi ve başarılı olmanızda size nasıl yardımcı olabileceklerini bilirsiniz. Her buluşmadan önce soracağınız soruları listeleyin.

Görüştüğünüz insanlara teşekkür edin

6. Çevrimiçi grup ve topluluklara katılın

“Yüz yüze konuşmaya çekinen bireyler için internet ideal bir ağ kurma ortamı olabilir. İş arayanlar bu şekilde güven kazanabilir ve biriyle buluşmadan önce ilişki kurabilirler,” diyor Sampson.

Sosyal medyanın yükselişi, aynı kafa yapısını paylaşan profesyonellerin ağ kurmasını ve fikirlerini paylaşmasını kolaylaştırdı. Bu sosyal ağların başında Facebook gelse de başka sosyal ağlar da size yardımcı olabilir. Mesela LinkedIn’de Shy Busters ya da Toastmasters gibi gruplar, insanların birbiriyle tanışıp topluluk önünde konuşamama, utangaçlık gibi sorunların üstesinden gelmesini hedefliyor.

“Çevrimiçi profillerinizde her zaman profesyonel duruşunuzu koruduğunuzdan emin olun,” diyor Sampson. İnsanların Facebook’ta yaptıkları saçma sapan şeyleri yayınlayan siteler var. O insanlardan biri olmayın, iş mülakatında çevrimiçi profillerinizdeki yorumları ya da fotoğrafı açıklamak zorunda kalmayın.

7. Yapacağınızı söylediğiniz şeyleri yapın

Kim bilir kaç fırsat insanlar sözünde durmadığı için kaçmıştır. Fırsatları kaçırmamak için sözünüzde durun.

Sözünüzde durmamak sizi iyi ağ kurmaktan alıkoyacağı gibi kariyerinizi de sonlandırabilir. Eğer birine bir şey yapacağınıza dair söz verdiyseniz, bir makale linki olabilir, sitelerine yardım etme sözü olabilir, ya da konu ne olursa olsun, bir şey yapacağım dediyseniz yapmalısınız.

8. Gerçek grup ve topluluklara katılın

Yalnızca durup dinleyecek bile olsanız yerel bir geliştirici grubuna ya da ilgili bir organizasyona katılın.

“Kendimi kesinlikle utangaç biri olarak görmüyorum ancak bazen ben bile bir oda dolusu tanımadığım insanın önünde konuşurken zorlanabiliyorum,” diyor Winter Wyman’ın IT grubunun genel müdürü Tracy Cashman. Ağ kurmak için yerel buluşmalara gitmenin en büyük faydası anlayabileceğiniz veya tutku duyabileceğiniz şeyler hakkında konuşulmasının daha muhtemel olması. Bu sayede daha kolay iletişim kurabilirsiniz.

Böylece sizinle aynı ilgilere sahip insanlarla tanışıp, özgeçmişinize bir nokta daha ekleyebilirsiniz. “Alanınızla ilişkili organizasyon ve topluluklara katılmak iyi niyetinizi göstermeniz açısından faydalı olabilir.” diyor Managing the Unmanageable: Rules, Tools, and Insights for Managing Software People and Teams adlı kitabın yazarlarından Mickey Mantle. Bu profesyonel anlamda gelişirken aynı zamanda ağ kurabilmeniz için müthiş bir yoldur.

Çevrenize baktığınızda geliştirici toplantıları, programlama workshopları, kurslar ve seminerler görebilirsiniz. Cashman’in bu konuda şöyle bir önerisi var: Tüm odayı tanımak zorunda değilsiniz, sadece birkaç iyi konuşma geçirmeye çalışın, herkesle konuşmanız şart değil. Konuşmaya nasıl başlayacağınızı mı bilemiyorsunuz? Söze “Merhaba. Nasılsınız? diyerek kendinizi tanıtmanız yeterli.

9. Blog açın

“Blog açarak alanınızda güvenilirlik kazanabilir, hangi alanlarda yoğunlaştığınızı insanlara gösterebilir ve potansiyel işverenlerinizin dikkatini çekebilirsiniz,” diyor Sampson. Blogger, WordPress, Flavors.me, About.me ve diğer birçok arasından kendinize bir platform seçebilirsiniz. Aktif bir blog dışarıdan daha iyi anlaşılmanızı sağlayabilir ve insanlara sizin neler sunduğunuzu daha iyi anlamaları konusunda büyük yardımı dokunacaktır.

10. Bir asansör konuşması yaratın ve sadeleştirin

Kim olduğunuzu, ne yaptığınızı ve tanışabileceğiniz insanlara ve işverenlere neler katabileceğinizi anlatan 15 – 30 saniyelik bir satış konuşması hazırlayın. Hazırda bir şeye sahip olmak buzların çok daha kolay kırılmasını sağlayacaktır. Tabii bunu tiyatroya dönüştürmemekte fayda var.

Konuşmayı basit tutun ve önce güvendiğiniz birine karşı konuşun, daha sonra konuşmanızı gereksiz ifadelerden arındırıp, vermek istediğiniz mesajı açığa çıkaracak şekilde düzenleyin.

11. Kartvizitinizi yanınızda taşıyın

Ağ kurma şansının ne zaman ya da nerede karşınıza çıkacağı hiç belli olmaz, bu yüzden her zaman yanınızda kartvizit bulundurmanız önemlidir. Kartvizitinizde bulunmasını isteyebileceğiniz şeyler ise şöyle: adınız, unvanınız, iletişim bilgileriniz ve uzmanlık alanlarınız. “Ayrıca özgeçmişinizi güncel tutmanız da önemli. Mükemmel bir fırsatın kendini ne zaman göstereceğini bilemezsiniz.” diyor Sampson.

12. Gerginlik anından önce ya da sonra kendinizi yatıştırın

Ağ kurmak kendinizi gergin hissetmenize mi neden oluyor? Egzersiz, meditasyon, yoga, Tai Chi veya normal meditasyon yaparak kan akışınızı dengeleyebilir ve kafanızı toparlayabilirsiniz. “Meditasyon, yoga ya da egzersiz gibi teknikler stresi azaltmak ve sosyal ilişkilerinizde pozitif bir akıma girmenizi sağlamak için gerekli endorfinleri salgılamanızı sağlayacaktır.” diyor Sampson. Sonuç olarak, sizde işe yarayan bir şey bulmalı ve kullanmalısınız.