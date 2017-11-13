“İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı

YTÜ TTO ve Çalık Holding işbirliğiyle düzenlenen “İlk İşim Girişim 2017” yarışmasında toplam 332 proje iki ayrı kategoride yarıştı. “Yeni Girişimler” kategorisinde dereceye giren ilk üç proje Silikon Vadisi’ndeki tek Türk Kuluçka Merkezi olan Starcamp’ta eğitim fırsatı kazandı.

Çalık Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Türkiye’de girişimci ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışmasının finali Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinlikte konuşma yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Çalık Holding ortaklığında düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışması final töreninde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Çalık Holding yöneticilerine girişimciliğe vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür etti. ”YTÜ olarak bu tarz yarışmalara önem veriyor ve mevcut girişimcilerimizi ‘Üniversitemiz’ bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Yıldız Teknopark’ta desteklemeye devam ediyoruz. Kabiliyetlerimizi sanayi ile birleştirmek ve ülkemize faydalı olacak yeni teknolojilerin önünü açmak istiyoruz” dedi.

Çalık Holding Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı Ahmet Yıldırım ise yaptığı konuşmada Türkiye’de önemli bir girişimcilik potansiyeli olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’nin üreten ve değer yaratan, rekabet edebilen bir ülke olma yolundaki dönüşümünü hızlandırmak için girişimciliğin çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Girişimcilik, teknolojinin de gelişimiyle hızla değişen dünyada sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için önemli unsurlardan biri olma özelliği taşıyor. Çalık Holding olarak bizler ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişimini destekliyoruz. Bu yaklaşımla ‘İlk İşim Girişim’ yarışmasını gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İlk İşim Girişim yarışmasında ilk kez “Yeni Girişimler” ve “Yeni Fikirler” başlıkları altında iki farklı kategoride değerlendirme yapıldı. Yarışmanın jürisinde Çalık Holding Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı Ahmet Yıldırım, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, YTÜ TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ekerim, Endeavor Türkiye Kurucusu ve Genel Sekreteri Didem Altop, Redesignbiz Kurucusu ve Başkanı Yiğit Kulabaş ile Starcamp Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Işık yer aldı.

İlk üç projeye Silikon Vadisi’nde Starcamp’ta eğitim ödülü

“İlk İşim Girişim” 2017 yarışmasının kazananları iki farklı kategoride ödüllerin sahibi oldu. “Yeni Girişimler” kategorisinde ilk üçe giren yarışmacılar para ödülü ve YTÜ Kuluçka’da ofis imkânının yanı sıra Silikon Vadisi’ndeki tek Türk Kuluçka Merkezi olan Starcamp’ta eğitim programına katılma fırsatı kazandılar. “Yeni Fikirler” kategorisinde ilk 3’e giren yarışmacılar ise para ödülü ve YTÜ Önkuluçka’da ofis olanağı elde ettiler.

İlk İşim Girişim yarışmasının “Yeni Girişimler” kategorisinde birinciliği “Nanomik” projesiyle Buse Berber Örçen ve Hande Özkan, ikinciliği “Atık ve Fire Halı Geri Dönüşümü ile Plastik Hammadde Üretimi” projesiyle Soner Alayurt, üçüncülüğü “Ev Tipi Sperm Test Cihazı” projesiyle Şule Başarslan kazandı. “Yeni Fikirler” kategorisinde ise birinciliği “Otomatik Lastik Havası Kontrolü ve Basınç Ayarlama Sistemi” projesiyle Ömer Barışkan Yasan, ikinciliği “Kompozit Uygulamaları için CRP” projesiyle Şenol Özkısa, üçüncülüğü “Konjenital Kalp Hastalıkları Tarama Kiti” projesiyle Duygu Kırkık kazandı.

Hedef, girişimcilere fırsat sunmak

Çalık Holding ve YTÜ TTO işbirliğiyle düzenlenen “İlk İşim Girişim 2017” yarışması, ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamayı, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.