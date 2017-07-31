İndirme hızını 1 Gbps’ye çıkaran teknoloji tanıtıldı

TIM, Licensed Assisted Access (LAA) tabanlı 4.5G teknolojisinin gelişimi sayesinde Ericsson, Qualcomm ve Asus ile birlikte hayata geçirdiği ve indirme hızını 1 Gbps’ye ulaştıran teknolojisini Milano’da tanıttı.



TIM 5G teknolojisine giden yolda bir rekoru daha kırıp hücresel bağlantılarda 1 GBps indirme hızına ulaşarak büyük bir adım attı. Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. Ve Asus birlikteliği ile mümkün olan rekora LTE lisanslı frekansları lisanssız 5GHz spektrumunda bir araya toplayan LAA teknolojisi ile TIM’in 4.5G ağ bağlantılarında kullanılan 4×4 gelişmiş MIMO ve yüksek sınıf modülasyonu (256QAM DL) sayesinde ulaşıldı.

5GHz bandında WiFi bağlantıları ile aynı anda yer alan 4.5G teknolojisi mağaza, stadyum, meydanlar ve parklar gibi kablosuz erişim alanlarını en verimli şekilde kapsıyor. TIM’in küçük hücreleri kullanarak düşük güçlü radyo antenlerini optimize edecek ve kalabalık alanlardaki görsel ve çevresel etkileri azaltacağı teknoloji, kullanıma hızlı bir şekilde sunulacak. 1Gbps hızındaki uydu-yer bağı eylül ayından itibaren Milano ve Torino’daki kablosuz erişim noktalarında erişime sunulup ardından başka şehirlerde de kullanılmaya başlanacak.

TIM, ağ bağlantısının canlı tanıtımı için dahili LTE X16 modem taşıyan Qualcomm Snapdragon 835 ile donatılmış en yeni Asus akıllı telefonunu kullanırken Ericsson’ın LTE-Licensed Assisted Access ağ bağlantı teknolojisinden de destek aldı.

Geçtiğimiz aralık ayında Avrupa’daki ilk 4.5G ağ bağlantısı seçeneğini kullanıma sunan TIM, yakın zamanda aralarında Milano, Torino, Napoli, Roma, Palermo, Taormina ve Giardini Naxos’un aralarında bulunduğu 11 şehirde 700 Mbps’ye ulaşan indirme hızı sağlamaya başladı. Ayrıca uyumlu cihazlara sahip tüm TIM müşterileri, LTE ağının her bir noktasından 75 Mbps’ye ulaşan yükleme hızına erişim kazandı.

Eylül ayından itibaren 4.5G ağ bağlantısı kullanan 1.117 belediyede hali hazırda kullanımda olan yüksek modülasyona (640QAM UL) ek olarak Carrier Aggregation yer-uydu bağı ile yükleme hızını 130 Mbps’ye çıkarmayı hedefliyor.

TIM, Gigabit Network 4.5G ile ağ bağlantılarının en önemli kaynakları olduğunun tekrar altını çizip bütün dünyada müşterilerine en iyi teknolojiyi ve hizmeti sunmayı amaçlayan yatırım ve inovasyon ile liderliğini perçinliyor.

Qualcomm EMEA Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Enrico Salvatori son gelişmeler hakkında “Gigabit LTE teknolojisinin İtalya’da ticari olarak kullanıma sunulması için TIM ve Snapdragon 853 Mobile Platform ile donatılmış ASUS ile birlikte hareket etmekten gurur duyuyoruz. Gigabit LTE kullanıcıları sadece şaşalı indirme hızlarına ulaştırmakla kalmıyor, ayrıca günlük kullanıcılara kullandıkları cihazlar ne olursa olsun gerçek hayatta işlerine yarayacak çözümleri de sunuyor. Gigabit LTE, 5G mobil deneyiminin öncüsü olurken daha geniş kapsama alanı ve üstün hareketlilik imkanları sağlıyor.” dedi.