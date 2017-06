ING Mobil’e “Övgüye Değer Proje” ödülü

ING Bank’ın bankacılık platformu ING Mobil, Real IT Awards “Dijital Projeler” kategorisinde “Övgüye Değer Proje” ödülünü kazandı.



ING Bank’ın dijitalleşme vizyonunun ürünleri, uluslararası yarışmalardan ödülle dönüyor. Son olarak ING Bank IT ekipleri tarafından geliştirilen ING Mobil ve CeptenYapp, global bilgi ve deneyim paylaşım platformu The Corporate IT Forum tarafından düzenlenen Real IT Awards’da finale kaldı. Jüri değerlendirmesinin ardından yenilenen ING Mobil “Yılın Övgüye Değer Dijital Projesi” seçildi.

Yarışmanın dijital projeler kategorisinde kurumun iş yapış şeklini dönüştüren, inovatif bir yaklaşımla mevcut sistemlerin üzerinde daha akıllı iş yapma yöntemleri geliştiren yazılımlar ödüllendiriliyor. Bu kapsamda ING Mobil de müşterilerin diledikleri her an ve her yerden finansal işlemlerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlayan yapısı ve bankanın dijitalleşme, inovasyon ve mobiliteye öncelik veren stratejisine yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü. Jüri değerlendirmesinde ING Mobil’in yeni ara yüzü ve artırılan fonksiyonlarıyla müşteriler tarafından en fazla tercih edilen kanal olma hedefine sunduğu destek de dikkate alındı.

ING Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “ING Bank olarak dijitalleşme vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an her yerde, zahmetsiz ve kolay bir şekilde bankacılık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak. Bunun için de “İleriyi Düşün” stratejimiz kapsamında globalde olduğu gibi Türkiye’de de teknolojik altyapımıza yoğun yatırım yapıyoruz. Bu noktada ING Mobil bizim için çok önemli bir platform. Şu anda 550 bin aktif kullanıcıya ulaşan ING Mobil’i her geçen gün geliştirmek ve daha kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu konudaki çabalarımızın uluslararası bir ödülle takdir edilmesinden büyük mutluluk duyduk” dedi.

Real IT Awards hakkında

Bu yıl Corporate IT Forum tarafından 13.’sü düzenlenen Real IT Awards, teknoloji sektöründe, kurumsal IT başarılarının öne çıkarıldığı bağımsız bir organizasyon olarak tanınıyor. Ödül kazanan projeler, kamu ve özel sektörde IT projelerinin ilk elden uygulanmasında deneyim sahibi olan ve teknolojilerin son kullanıcısı kişiler tarafından belirleniyor.