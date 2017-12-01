ininal, BKM üyesi oldu

Ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren ininal, Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin üyesi oldu.



Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetler sağlayan ininal, kurulduğu günden itibaren hızla büyüyerek 1 milyondan fazla kullanıcı hesabına ve 600.000’den fazla aktif aylık kullanıcıya ulaştı. Sağladığı hizmetlerle Türkiye’de bir ilk olan ininal, Türkiye’nin finansal teknolojilerinin en büyük destekçisi olan BKM’nin üyesi oldu. Bu anlaşmayla ininal ve BKM, milyonlarca insanı daha nakitsiz yaşam dünyasına dahil edecek.

BKM üyeliği hakkında konuşan ininal CEO’su Ömer Suner, “2012 yılında piyasaya çıkarken banka dışındaki kurumların finansal servisler sunmasını sağlayan bir devlet düzenlemesi yoktu. 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri Kanunu ile elektronik para kuruluşları için de yeni bir dönem başlamış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izin alma zorunluluğu getirildi. Biz de ininal olarak bu düzenlemeyle elektronik para faaliyet lisansımızı edindik. BDDK lisansının ardından şimdi de BKM üyesi olarak rekabetçi ödeme sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirdik. Nakitsiz bir toplum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken bizimle aynı hedefi paylaşan BKM ile ortak projeler gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. ininal’ın BKM üyeliği Türkiye’nin finansal ekosistemi için heyecan verici bir gelişmedir” dedi.