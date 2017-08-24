ininal’dan mobil oyun firması Tencent Games’e özel ödeme kartları

Finansal teknoloji şirketlerinden ininal, dünyanın en çok oynanan mobil oyunu “Arena of Valor”’un yapımcısı Tencent Games ile işbirliğine imza attı.



Bu işbirliği ile birlikte ininal’ın ilk etapta Arena of Valor oyuncuları için düzenlediği kartlar Batman, Butterfly ve Thane karakterleriyle özel olarak tasarlandı. Kullanıcılar bu kartlar sayesinde indirim fırsatlarının yanı sıra hem kolay, hem de güvenli alışveriş imkanına kavuşuyor.

Dünya genelinde Honor of Kings adıyla bilinen ancak Ağustos 2017’den itibaren Arena of Valor olarak Avrupa lansmanı yapılan oyun, iOS ve Android platformlarında Mobil Moba oyunu olarak tercih ediliyor.

ininal’ın CEO’su Ömer Suner “Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetleri sağlamak amacı ile 2012 yılında kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’de bir ilk olduk ve milyonlarca kişiye hizmet sunar konuma geldik. Türkiye’de mobil oyun oynayan 30 milyon kişi olduğunu biliyoruz. Arena of Valor hem Türkiye’yi hem de tüm dünyayı kasıp kavuran bir oyun. Yüzde 400 büyümelerin söz konusu olduğu global oyun sektöründe Tencent Games gibi lider konumda olan bir marka ile birlikte çalışmaktan ve oyun tutkunlarını özel faydalar sağlayan bir kart programı ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.