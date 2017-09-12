Ininal, GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda

Oyun dünyasının kalbi bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde atıyor. Ödeme yöntemi ininal, GameX 2017’de yerini alıyor.



Günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan dijital oyun sektörünün en önemli buluşmalarından biri GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı 14-17 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Oyun tutkunları için ön ödemeli kartlar ve mobil cüzdan servisiyle finansal hizmetler sunan ininal da fuar kapsamında Joygame, Tencent ve Crytek gibi partnerleriyle ödüllü turnuvalar ve etkinlikler düzenleyecek.

ininal standını ziyaret edenleri GameX’e özel muhteşem bir Batman cosplay ile birlikte sunulacak olan, karaktere özgü tasarıma sahip Arena of Valor oyun konseptli ininal kartlar bekliyor olacak. Ayrıca ininal standında Joygame’in en popüler oyunu Wolfteam ile ilgili turnuvalar da düzenlenecek ve yeni çıkan Wolfteam VIP kartın lansmanı yapılacak. Crytek de VR Uygulamaları ile fuara renk katacak. Fuar kapsamında on binlerce ininal kart, oyun tutkunlarına dağıtılarak bu kartları aktif eden ziyaretçilere çekilişle sürpriz ödüller verilecek.

ininal’ın CEO’su Ömer Suner, “Oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX’de bu yıl biz de yerimizi aldık. Oyun sektörünün muazzam büyüme oranları ve Türkiye’deki milyonlarca oyun tutkunu bizi de bu dünya için yeni nesil çözümler üretmeye yönlendirdi. Bu sektörde Tencent Games, Joygame gibi lider konumda olan markalarla ile çalışmaktan ve oyun tutkunlarına avantajlı ödeme programları sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi