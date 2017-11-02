ininal ve TROY güçlerini birleştirdi

İninal ve TROY güçlerini birleştirerek “nakitsiz bir toplum” hedefi doğrultusunda özel projelerle bir araya geliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ödeme yöntemi TROY’un logosunun yer alacağı ininal kartlar, özel projeler kapsamında son kullanıcılarla buluşturulacak.

Piyasada 2 milyonun üzerinde ön ödemeli kartı bulunan ininal, 10.000’den fazla perakende ve ATM noktasında kullanıcılarına bakiye yükleme, yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün alışveriş noktalarında harcayabilme olanağı veriyor. Bunlara ek olarak, para transferi, fatura ödeme gibi temel finansal servisleri kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca, API platformuyla ortak markalı kartlardan toplu ödeme altyapılarına, kullanıcı hesabı yaratılmasından para transferine kadar birçok finansal hizmeti de kurumsal müşterilerin ve girişimlerin kullanımına sunuyor. Sağladığı hizmetlerle Türkiye’de bir ilk olan ininal, “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY” ile güçlerini birleştiriyor.



BKM’nin Türkiye bankacılık ve ödeme sektörüne yaptığı yatırımların en önemlilerinden biri olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, tanıtıldığı 1 Nisan 2016’dan itibaren Türkiye’deki tüm POS, ATM ve e-ticaret siteleri tarafından kabul edilir duruma geldi. Nakitsiz bir toplum hedefi ile çalışmalarını sürdüren BKM, Türkiye’de finansal teknolojilerin en büyük destekçisi konumunda.



ininal CEO’su Ömer Suner “2012 yılında ininal’ı kurarken, hızla dijitalleşen dünyada bireylerin ve kurumların mevcut ve gelecek finansal ihtiyaçlarına yönelik kolay, hızlı ve güvenli teknolojik altyapıyı sunmayı hedefledik. Geliştirdiğimiz ürün ve servislerle girişimlerin ve kurumların işlerini büyütmelerine katkı sağladığımız gibi ön ödemeli kart ve dijital cüzdan ürünlerimizle de milyonlarca insanın temel finansal ihtiyaçlarına çözüm oluyoruz. Herkesin dijital cüzdan ve kart sahibi olacağı bir finansal ekosistem yaratmak öncelikli hedefimiz. TROY üyeliğiyle birlikte nakitsiz toplum hedefine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi