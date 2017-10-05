ininal’e KMD’den “en iyi teknoloji çözümü” ödülü

KMD Perakende Teknolojileri Ödülleri, 3 Ekim 2017’de sahiplerini buldu. En İyi Teknoloji Çözümü ödülüne kullanıcılarına temel finansal hizmetler sunan ininal layık görüldü.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD), perakende sektörüne en çok fayda sağlayan teknoloji çözüm ortaklarını ödüllendirdi. Parekende sektörünün lider isimlerinin jüride yer aldığı yarışmada ininal, MultiEU AVM’leri ile yaptığı işbirliği ve geliştirdiği alışverişi teşvik edici çözüm ile “En İyi Teknoloji Çözümü” ödülünün sahibi oldu.

2012 yılında kurulan ininal, hızla dijitalleşen dünyada bireylerin ve kurumların mevcut ve gelecek finansal ihtiyaçlarına yönelik kolay, hızlı ve güvenli teknolojik altyapıyı sunan bir platform olarak konumlanıyor. ininal, geliştirdiği ürün ve servisleriyle girişimcilerin ve kurumların işlerini büyütmelerine katkı sağladığı gibi son kullanıcı için ön ödemeli kart ve dijital cüzdanla ödeme alışkanlıklarının önemli bir parçası haline geliyor.

ininal’ın MultiEU AVM’lerinde geliştirdiği sistem sayesinde de hem alışveriş merkezi hem de ziyaretçiler kazanıyor. Alışveriş yapan kişilerin ödüllendirilmesine dayalı sistemde, AVM’lerin ödül dağıtımında geleneksel hale gelmiş büyük ödüllü çekiliş kurgusunun yerine herkesin kazandığı, alışverişi teşvik edici bir uygulama gerçekleştiriliyor.

Geliştirdikleri çözümlerle KMD gibi önemli bir kurum tarafından ödüllendirilmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten ininal’ın CEO’su Ömer Suner “ininal olarak geliştirdiğimiz ürün ve servislerle kurumların işlerini büyütmelerine katkı sağlıyoruz. Ölçek, sektör, iş kolu ayırt etmeksizin herkesin, sunduğumuz servislerle işlerine katabileceği yenilikler mevcut. Ayrıca bugünün ve geleceğin en önemli konularından biri olarak öne çıkan finansal teknoloji alanında geliştirdiğimiz yenilikçi ve dünya standartlarındaki çözümlerle yepyeni bir ekosistem yaratıyoruz. Aldığımız ödüller de yaptığımız işin doğrulunu ve iş ortaklarımıza yarattığımız katkıyı kanıtladığı için bizim adımıza çok büyük önem taşıyor” dedi.