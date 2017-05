İnnova’dan hukuki süreç takip sistemi: Lega

Türk Telekom iştiraki İnnova, geliştirdiği LEGA ürün ailesi sayesinde; teknoloji ile hukuk süreçlerini bir araya getiriyor. LEGA, her sektörden her büyüklükteki şirketin, Türkiye genelindeki hukuki süreçlerini, tek bir merkezden kolayca takip edebilmelerini vaat ediyor.



Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı şirketi İnnova, dev holdinglerden hukuk bürolarına, esnaftan KOBİ’ye kadar tüm şirketlerin önemli zaman ve maliyet ayırdığı hukuksal süreçlerin takibi için teknolojinin gücünü kullanarak, süreçlerini tek merkezden kolayca takip edebilmeleri amacıyla LEGA ürün ailesini geliştirdi… İnnova, geniş bir son kullanıcı kitlesine hitap eden tahsilat odaklı kurumların idari ve yasal takip süreçlerini kolaylaştıran LEGA ile zengin kurumsal çözüm portföyünü daha da genişletti. LEGA ürün ailesi; LEGA, LEGA Lite ve LEGA Cloud adlı üç ayrı üründen oluşuyor.

Konuyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, sahip oldukları deneyim, bilgi birikimi ve uzman kadrolarıyla tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketlere anahtar teslim çözümler sunduklarını vurguladı. Çözüm ortaklarıyla birlikte farklı sektörlere birçok alanda geliştirdikleri teknolojik çözümler ve uygulamalarla sektörlerine öncülük ettiklerini kaydeden Ersöz, “LEGA ürün ailesini 20 yıllık bir tecrübe ile kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdik. Kurumlara sunduğumuz uçtan uca hukuk otomasyonu, idari ve yasal takip çözümlerimiz LEGA sayesinde firmalar zamandan ve insan kaynağından büyük tasarruf elde ediyor. Bunun sonucunda da verimliliklerini yükseltirken, yapmaları gereken asıl işlerine daha fazla odaklanabiliyorlar. LEGA ürün ailesinde yer alan LEGA Cloud ürünümüzün 2016 yılında Euro Cloud Ödüllerinde En İyi Sektörel Bulut Çözümü olarak Avrupa’da birinci seçilmesi de bizim için ayrıca bir gurur kaynağı” dedi.

İnnova olarak yüzde 100 Türk mühendisliği ile ürettikleri ürün ve çözümlerle sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında önemli projelere imza attıklarını ve güçlü referanslar kazandıklarını belirten Aydın Ersöz, “İnnova olarak kurumların ihtiyaçlarını yakından görerek geliştirdiğimiz LEGA ürün ailesi yüksek güvenlik ve performans özellikleriyle kurumların ihtiyacına eksiksiz yanıt veriyor. LEGA ürün ailesi idari ve yasal takip süreçlerini kurumlar için daha hızlı, etkili, güvenilir ve şeffaf hale getiriyor. Bürokratik prosedürler en aza indirilirken, sağlanan otomasyon ile işgücü karlılığı ve iç ve dış kaynakların kullanımında yüksek verimlilik elde ediliyor” diye konuştu.

İnnova’nın tüm ölçek ve sektörlerden kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiği LEGA ürün ailesi sayesinde; büyüklüğü ve hizmet verdiği sektör ne olursa olsun tüm kurumlar hukuki süreçlerini kolayca takip edilebiliyor, lehe ve aleyhe tüm icra ve dava süreçlerini birbiriyle ilişkili olarak yönetebiliyor. Erken dönem tahsilat süreçlerinde sonuç alınamamış, idari takip süreçleri başlamış tüm icra dosyalarının yönetiminde ise kurum içindeki avukatlar ve sözleşmeli hukuk bürolarının uyum içinde çalışmasını mümkün kılıyor. Böylece yasal ve idari takip süreçlerinin daha zahmetsiz yönetimini ve daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor. Tüm ürünleri Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile tam uyumlu olarak çalışan LEGA ürün ailesi, web tabanlı olarak geliştirildi. Ürüne tüm web tarayıcılar üzerinden kurulum gerektirmeksizin her an, her yerden ulaşılabiliyor.

Zaman, efor ve maliyet tasarrufu için LEGA

LEGA ürün ailesinin yasal ve idari takip çözümü LEGA, finans sektörü başta olmak üzere, kurumlar için büyük önem taşıyan tahsilat süreçlerinde lehe ve aleyhe tüm icra ve dava dosyalarına modern, ölçeklenebilir ve merkezi bir yönetim anlayışı getiriyor. LEGA, gelişmiş özellikleri ile kurumların kadrolu avukatlarının ve sözleşmeli hukuk bürolarının etkin bir şekilde yönetilmesini de sağlıyor. LEGA kredi veya poliçe ürünlerinin, telekom hizmetleri aboneliklerinin, bireysel ve kurumsal aboneliklerde enerji, doğalgaz ve su faturalarının gecikmiş alacak takibini yüksek verimlilikle gerçekleştiriyor. LEGA, yüksek entegrasyon yeteneği ile kurumların kullandığı tahsilat, finans, CRM, e-fatura vb. farklı iş çözümleri ile de uyumlu bir şekilde çalışıyor.

LEGA kullanıcıları, tahsilat süreçlerini hızlandıracak kampanyaları tarih, tip, tutar gibi farklı parametrelere göre kolayca hayata geçirebiliyor, alacağın taksitlendirilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede kurum müşterileri borçlarını çok daha avantajlı şartlar ile ödeyebilir hale gelirken, kurum ile müşterileri arasındaki daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir ilişki mümkün oluyor.

Web tabanlı hukuksal otomasyon çözümü: LEGA Lite

Şirketler grubu veya holding yapısında, birden fazla şirketin yönetiminin tek bir ürün üzerinden etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan LEGA ürün ailesinin diğer üyeleri arasında, kurumlara ihtiyaçlarına göre tercih edebilecekleri LEGA Lite ve LEGA Cloud yer alıyor.

Verilerini kendi sunucuları üzerinde ‘özel bulut’ mimarisinde tutmak isteyen kurumlar için geliştirilen LEGA LITE, Web tabanlı yapısıyla etkin ve güvenilir bir hukuk otomasyon çözümü niteliğinde. Veri güvenliği, ölçeklenebilirlik ve performans açısından ideal bir çözüm sunan LEGA Lite, iOS, Android ve Windows tabanlı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamasıyla işlerin istendiği an, her yerden, her cihazdan üstün kullanıcı deneyimiyle sürdürülebilmesini sağlıyor. Geliştirilmesi tamamlanan mobil uygulamalar en kısa sürede kullanıcılar tarafından indirilebilecek şekilde app storelardaki yerlerini alacak.

Avrupa’dan tescilli hukuksal çözüm: LEGA Cloud

İnnova’nın, uçtan uca tahsilat ve hukuk yönetimi çözümlerinin bir parçası olarak geliştirilen ve hukuk büroları ile KOBİ seviyesindeki işletmeler için geliştirdiği LEGA Cloud, yasal takip süreçlerinin getirdiği tüm operasyonel yükleri hafifletmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu tasarımı ve sistem içerisine entegre iş akış yönetimi sayesinde avukatlar tarafından kolaylıkla kullanılabilen LEGA Cloud, dosyalar üzerinde her işlemin kolayca yapılabileceği yenilikçi bir hukuk otomasyonu platformu sunuyor. LEGA CLoud, tamamen bulut tabanlı yapısıyla kurumları sunucu, depolama ve ağ yatırımlarının yanı sıra lisanslama, bakım, yönetim, güncelleme ve mevzuat takibi gibi yüklerden kurtarıyor, ilgili tüm süreç ve operasyonların kesintisiz yönetilebilmesini sağlıyor. Ürünün iOS, Android ve Windows tabanlı tüm akıllı cihazlar için geliştirilen ve mekandan bağımsız çalışmayı mümkün kılan mobil uygulamaları en kısa sürede app storelardaki yerini alacak. LEGA Cloud’un yenilikçi yapısı ve bulut teknolojilerinin etkili kullanımı ile İnnova, Euro Cloud 2016 Avrupa Bulut Ödüllerinde “En İyi Sektörel Bulut Çözümü” ödülünün de sahibi olmuş ve sektörde büyük yankı uyandırmıştı.