Instagram Hikayeler’e GIF çıkartmalar geldi

Instagram bugün, Hikayeler’e GIF özelliğini sunduğunu açıkladı. İnsanlar artık Hikayeler’de fotoğraf ve videolarının üzerinde çıkartma şeklinde hareketli GIF’ler paylaşabilecek.

Hikayeler’de GIF seçeneğine, sağ üst köşedeki çıkartma sembolünden erişiliyor. İnsanlar, öne çıkanlardan veya arama yaparak GIPHY’nin kütüphanesinden yaşadıkları anı en iyi anlatan GIF’i seçebiliyor. Bir hikayeye eklenebilen GIF sayısında bir sınırlama bulunmuyor.

Instagram aynı zamanda önümüzdeki haftalarda Hikayeler’e yeni bir özellik daha geleceğini de duyurdu. Yeni özellik sayesinde insanlar Hikayeler’de fotoğraf veya videolarını orijinal boyutlarında paylaşabilecek. Ekranda boş kalan alanlar ise görsele uygun özel renk skalasıyla doldurulacak.