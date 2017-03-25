Instagram’a hangi yeni özellikler geliyor?

Instagram’da “hassas” olarak görülen fotoğraflara önlem ve güvenlik seviyesine ayarlama geliyor.



Instagram kullanıcılarının rahatsız edici buldukları içerikleri bulanıklaştırabilecekleri yeni bir politika duyuruldu. Bulanıklaşan fotoğraf ve videolar Instagram’ın içerik yönergesini açıkça ihlal etmediğinden bu içerikler kaldırılmayacak. Ama bazı kullanıcıların bu tarz içeriklere karşı duyarlı olmasını makul kabul eden Instagram bu tarz bir çözüm ile hassas kullanıcılarının beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Instagram ekibinin yaptığı blog paylaşımında bu paylaşımların kurallarını ihlal etmediğini; bu değişiklik ile Instagram uygulamasında beklemediğiniz ve görmek istemediğiniz paylaşımlarla daha nadir karşılaşacağınızı bildirdi.

Bulanıklaştırılmış bir fotoğraf veya videoyu karşılaşırsanız; bunu açık şekilde görmek için paylaşımın üstüne dokunmanız gerekecek.

Fotoğraf bulanıklaştırma özelliğine ek olarak Instagram güvenlik ayarlamalarında da düzenlemeler yaptı. En önemli yenilik ise çift faktörlü kimlik doğrulaması oldu. Artık bu özellik tüm kullanıcılar için erişilebilir olacak. Instagrama giriş yapan kullanıcılar çift yönlü kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirdikleri takdirde cep telefonu veya e-posta üzerinden gelen ikinci bir güvenlik kodunu kullanarak sisteme girecekler böylece sıkça yaşanan basit parolalar nedeniyle hesapların çalınması sorunu da büyük ölçüde engellenmiş olacak.