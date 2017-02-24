Instagram’a yeni özellik: Çoklu fotoğraf

Instagram yeniliklerine bir yenisi daha ilave ediyor. Son güncelleme ile kullanıcılar birden fazla fotoğrafta ya da video paylaşımında bulunabilecek.

Kullanıcılar yeni güncellemeyle tek bir gönderide 10 adet fotoğraf veya 10 adet video paylaşabiliyor. Özelliği kullanmak için bir grup fotoğraf, video ya da Boomerang içeriği seçip, bu albümü nasıl

paylaşmak istediğinizi belirledikten sonra filtreleme yapabiliyorsunuz. Burada dilerseniz tüm albüme ortak bir filtre kullanabilir, dilerseniz her fotoğraf için ayrı ayrı filtre belirleyebilirsiniz. Buradaki tek kural, her paylaşım için tek bir yazı yazılabiliyor ve tüm fotoğraflar Instagram’ın meşhur kare formatına dönüşecek şekilde kırpılıyor.

Bir albüm yayını, profil sayfanızda gösterildiğinde bir yığın fotoğraf gibi görünen yeni bir simge ile işaretlenecektir. Arkadaşınızın altındaki mavi noktalı özet akışlarında görünecek ve bu nedenle yayında birden fazla resim veya video olduğunu öğreneceklerdir. Tüm postayı görüntülemek için soldan sağa doğru hızlıca kaydırın. Elbette bu özelliği kullanabilmeniz için uygulamanın son sürümüne sahip olmanız gerekiyor.