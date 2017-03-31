Instagram’ı bir pazarlama aracı olarak nasıl kullanabilirsiniz?

Zencommerce’ün Ülke Müdürü Emre Gülas, Instagram’ı pazarlama aracı olarak kullanmanın etkin 5 yolunu kaleme aldı.

Son dönemlerdeki en önemli iletişim kanallarından biri haline gelen ve kullanıcı etkilişimine dayalı pazarlama fırsatları sunan Instagram; gerek markalar gerekse girişimciler özelinde potansiyeli çok yüksek bir satış kanalı. Gelin bu platform özelinde atmanız gereken adımları birlikte inceleyelim.

Doğru takipçi kitlesi oluşturun

Her ürünün alıcısı farklıdır, dolayısıyla dijital kanallarda oluşan çevirimiçi topluluklar da buna göre şekillenir. Öncelikle ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi doğru analiz edin. Sonrasında kurgulayacağınız reklam ve tanıtım çalışmalarıyla hashtag kullanarak belirlediğiniz hedef kitleye ulaşın. Bir yandan ürünün promosyonunu yaparken bir yandan gelen talebi karşılamamak satış kaybına neden olacağı için ürünlerinizin en doğru zamanda dijital vitrine yerleştiğinden emin olun. Tüketicilerin dikkatini çekmek için ürün bilgileri ve kuponlar eklemeyi de unutmamanız önemli.

E-ticaret sitenizle kurumsallığınızı öne çıkarın

Instagram’da özellikle şirket kurmadan, amatörce satış yapan birçok kullanıcı mevcut. Bu kullanıcılar arasında öne çıkmak için kurumsal kimliğinizi oluşturmanız önemli. Bu platformda satış yapmanızı sağlayan en büyük faktörlerden biri ise güven. Bu nedenle mevcut kullanıcılar arasında kurumsal kimliğinizle öne çıkmanız ve Instagram hesabınızın yanında web sitesi veya bir e-ticaret sitenizin de olması, profesyonel görünmenizi ve hedef kitlenizin size olan güvenini artıracaktır.

Başarı hikayelerinizi paylaşın

Bir müşteri için referans oldukça önemlidir. Dolayısıyla ürününüzü daha önce almış ve bundan memnun olan kullanıcıların görüşlerini Instagram’dan paylaşabilirsiniz. Örneğin, Instagram’ın en çok tüketilen içeriği ‘Hikayeler’de müşterilerinizin sizlerle yapacağı paylaşımlar sayesinde tüketicilerle etkileşiminizi güçlendirebilirsiniz.

Kampanyalarınızı etkin kullanın

Unutmayın, satın almaya hazır takipçilerinize uygun kampanyalar sunduğunuzda ürünlerinizi almak için can atacaklar. Seçeceğiniz ürünleriniz için belli günlerde kampanyalar kurgulayın ve bunu Instagram’da paylaşın. Kampanyayı öne çıkaracak hashtag ve filtreler kullanın, Hikayeler üzerinden kampanyanın detaylarını daha ilgi çekici bir şekilde anlatmayı deneyin. Mutlaka satışa dönecektir!

Müşterilerle iletişiminizi geliştirin

Doğru çevirimiçi topluluğunuz oluştuğunda mevcut ya da potansiyel müşterilerinizden ürünler ve paylaşımlarınızla ilgili oldukça fazla soru gelmeye başlayacaktır. Bu nedenle bu kanalın efektif kullanımı oldukça önem taşıyor. Bir kullanıcı yorum yaptığı ya da mesaj attığında kısa sürede cevap vermek, müşterilerle diyalog kururken standart cümlelerden uzaklaşıp onlara özel bir iletişim kurgulamak müşteri memnuniyetinizi ve doğal olarak satışlarınızı artıracaktır.