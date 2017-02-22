Intel, 16 çekirdekli yeni Atom işlemcisini duyurdu

Bugüne kadar giriş seviye mobil cihazlardaki düşük performansıyla bilinen Intel Atom işlemciler, yeni duyurulan C3000 ile sınıf atlıyor.

Intel’in yeni tanıttığı 16 çekirdekli Atom C3000 işlemciler, depolama cihazlar, ağ ekipmanları ve nesnelerin interneti cihazları için tasarlanmış bulunuyor. Sunucu işlemcilerinde bulunan networking, sanallaştırma ve hata düzeltme gibi özelliklere sahip olan C3000, 16 çekirdeğin avantajıyla daha yoğun veri akışını sorunsuzca yönetecek.

Intel’in sunucu, IoT ve depolama pazarlarında büyümeyle ilgili uzun vade planlarında Atom C3000’in önemli rol oynaması bekleniyor. Şirket geçtiğimiz yıl Mayıs ayında akıllı telefonlar için Atom yonga üretiminden vazgeçmiş, E3900 çipleri yeniden tasarlayarak IoT cihazları için sunmuştu. Benzer şekilde T5700 ve T5500 işlemciler de Joule maker tahtaları için kullanılıyor.

Çinli yonga üreticisi Rockchip halen eski model Sofia 3G çiplerin üretimini sürdürüyor. Bu modellerin düşük güçte çalışan IoT cihazlarına odaklanması planlanıyor. C3000’in dikkat çekici özelliklerinden biri ise “güvenilirlik, bulunurluk ve servis edilebilirlik” anlamına gelen RAS becerilerine sahip olmaları. Bu özellik Intel ürün gamında daha ziyade üst seviye Xeon işlemcilerde yer alıyor. Veri hatalarını gerçek zamanlı olarak düzelten bu özellik, depolama ekipmanının da çökmesini önlüyor.

Bu işlemcilere uygun depolama ve networking uygulamaları yazmak için geliştirici kitini de sağlayan Intel, şu aşamada testçilere gönderdiği yeni işlemcileri bu yılın ikinci yarısından itibaren piyasaya sürmeye hazırlanıyor.