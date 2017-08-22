Intel 8.nesil işlemcilerinin detaylarını paylaştı

Intel 8.nesil işlemcilerinin detaylarını paylaştı
, 22 Ağustos 2017

Intel, en yeni 8. nesil işlemcilerinin detaylarını açıkladı.  Şirket, yeni nesil işlemcileri ile AMD’nin karşısında gücünü korumaya çalışıyor.

Intel’in yeni güncellenen işlemcilerinden dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan i5-8250U modeli 3,4 GHz’lik hızı sunarken, i7-8650U modeli 4,2 GHz’lik hızıyla dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40’lık performans artışı sunan ve video düzenleme işlemini geçen sene tanıtılan işlemcilere kıyasla yüzde 14,7 kat hızlandıran bu işlemcilere 2 kanal DDR4-2400 LPDDR3-2133 hafıza ve 620 UHD grafik işlemcisi eşlik ediyor.

Y-Serisi altında duyurulan işlemciler her zaman bağlı bilgisayarlara ve fansız ince dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Intel’in tanıttığı H-Serisi işlemcilerin performans odaklı dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonları; S-Serisi işlemcilerin ise masaüstü bilgisayarlar için geliştirildiği belirtiliyor. Core i3 seriside yer alan Core i3-8100 ve Core i3-8350K’da TDP (Thermal Design Power) değerlerinin de yükseltildiği belirtiliyor.

Bir önceki işlemcilerin termal tasarım gücü 51 watt ve 60 watt iken yeni modellerde bu değer sırasıyla 65 Watt ve 95 Watt güçlerine yükseltildi. U-Serisi sekizinci nesil Intel Core i7/i5 işlemciler Intel’in piyasaya sunacağı ilk işlemciler olacak. Eylül ayında piyasaya sunulacak olan U-Serisi işlemcilerin ardından serinin diğer üyeleri de satışa sunulacak.

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Tags: 8.nesil işlemci, intel, işlemci

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