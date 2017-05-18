Intel ve AMD arasındaki işlemci savaşı kızışıyor

Dizüstü bilgisayarlara süper yüksek performanslı yeni bir işlemci serisiyle Intel’in AMD’ye cevabı hızlı ve müthiş oldu.

Intel, çok uzun zamandır PC’lerde işlemci olarak tercih edilen tek marka oldu. Intel’e karşı bir meydan okuyabilen tek şirket AMD ise uzun süre aynı üst sınıfta işlemciler üretemedi. Fakat yeni nesil Ryzen 7 ile AMD, oyunun kurallarını değiştirdi. Intel’in işlemcilerini oyun dışı bırakmıyor olsa da uzun zamandır ilk kez gerçek bir rekabet ortamı oluşturuldu.

Dizüstü bilgisayarlara süper yüksek performanslı yeni bir işlemci serisiyle Intel’in AMD’ye cevabı hızlı ve müthiş oldu. Yeni gelecek Intel işlemci hakkında edinilen bilgiye göre; bu işlemciler, profesyoneller ve sıkı ev kullanıcılarına yönelik olacak. 12 çekirdeği bulunan işlemcilerin Core i9 kod adıyla gelmesi beklenirken, 150W TDP’ye de sahip olacak. Bu özellikler ile Core i9, Core i7’nin çok üstünde performans sergileyecek.

Core i7, uzun zamandır Intel’in en iyi performans çipi olarak görünüyordu. Intel, profesyonel ve sunucu kullanımı anlamında daha güçlü Xeon işlemcileri üretse de, Core iX şeklindeki adlandırma stratejisi son tüketicilere yönelik olarak kullanılıyor. Yıllardır devam eden i3, i5 ve i7 isimlendirme geleneğini Core i9 ile güçlendiren Intel, en güçlü CPU’ların üreticisi olarak tacını geri kazanmak istediği anlaşılıyor.

Ancak bu mücadele Intel için beklediği kadar kolay olmayacak. Core i9’un sızdırılmasından saatler sonra AMD’nin Core i9’a meydan okuyan Ryzen 9 kod adlı işlemcisi ortaya çıktı. Ryzen 9 hakkında 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı ve 3.9 GHz’e kadar çıkabilen, standart 3.5 Ghz hızında çalışacağı dedikoduları yapılıyor.

Kağıt üstünde AMD’nin Intel’e karşı oyun dışı uygulamalarda özellikle paralel işleme konusunda kendine daha fazla güvendiğini biliyoruz. Geçmişteki AMD işlemcilerinde çekirdek sayısı ile kullanılabilir güç arasındaki uyumsuzluk problemleri, AMD’nin en yeni nesil Ryzen CPU’ları sayesinde düzeltildi. Bu sayede AMD, Intel’in şu anda üretebileceğinden çok daha düşük bir fiyata daha mükemmel performans sergilemeyi başardı.

Belirtilen işlemcilerin çıkış tarihi ve fiyatları hakkında bir bilgi bulunmamakla birlikte ay sonunda gerçekleşecek Computex etkinliğinde Intel ve AMD’nin konuyla alakalı daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.