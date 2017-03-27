Intel, derin yapay zeka algoritmalarına odaklanacak

Intel, derin yapay zeka algoritmalarına odaklanacak
, 27 Mart 2017

Intel, yeni yapay zeka organizasyon yapısı ile yeni çipler ve yazılımlar geliştirmeye odaklanacak.

Intel’in yapay zeka çalışmaları birçok farklı birime dağılmış durumdaydı ancak şimdi hepsi tek bir grupta birleşiyor. Bu grup makine öğrenmesi, algoritmalar ve derin öğrenmeye bağlı çip ve yazılım gelişimi ile ilgilenecek. Bu grup ayrıca şirketler her geçen gün makine öğrenmesini operasyonlarında daha fazla kullandığı için Intel’in en önemli grubu haline gelebilir.

Intel, analitik, resim tanıma ve otomasyon gibi işlemler için daha fazla işlemci ve yazılım geliştiriyor. Yeni geliştirmeye başladığı Knights Mill kod adlı Xeon Phi çipleriyle Intel, makine öğrenmenin yanında derin yapay zeka algoritmalarına odaklanacak. Böylece Intel yapay zeka alanında ürün ve çözüm portföyünü genişletmek üzere kararlı adımlar atacak.

Yeni çözümlerin bir kısmı Intel’in geçtiğimiz yıl satın aldığı Movidius ve Nervana Sistemleri’nden gelecek. Movidius çipleri mobil cihazlar, dronelar ve robotlar için kullanılacak. Ayrıca Intel Nervana Systems ile Lake Crest adı verilen yüksek performanslı makine öğrenmesi çözümleri geliştirecek.

Intel bu yapılanmasıyla özellikle makine öğrenmesi alanındaki ihiyaçların büyük çoğunluğuna cevap vermeyi hedefliyor.

Kategoriler Haber
Tags: derin öğrenme, intel, yapay zeka

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