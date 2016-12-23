Intel, IoT Catal-IST programıyla pazarı geliştirmeyi amaçlıyor

Intel, Türkiye’de Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında ekosistem yaratmak ve 2025 yılında 13 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenen pazardan Türkiye’nin de pay almasını sağlamak amacıyla IoT Catal-IST programını başlattı.

IoT Catal-IST, IoT ekosisteminde yer alarak çözüm sunan küçük ve orta ölçekli IoT firmalarını çözüm arayan büyük ölçekli firmalarla buluşturarak çözüm entegrasyon süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Intel Türkiye sponsorluğunda hayata geçirilen IoT Catal-IST, IoT ekosisteminde yer alan oyuncuları bir araya getirerek çözüm entegrasyon süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. http://catal-ist.com web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştiren ve değerlendirme sonucunda programa katılmak üzere uygun bulunan firmalar, Intel Türkiye’nin belirlemiş olduğu ve büyük ölçekli çözüm partnerlerinin de yer aldığı bir jüri önünde firma sunumlarını gerçekleştirdi. İşbirliğine uygun görülen firmalar ile 9 ay boyunca sürecek hızlandırma programı başladı.

Intel Türkiye, IoT Catal-IST programı kapsamında desteklediği firmalara; direkt veya dolaylı olarak satış-çözüm entegrasyon hedeflerinin yakalama veya artırma, pazar payının artırılması ve organik bir büyüme gerçekleştirilmesini sağlama konularında destek verecek. Böylelikle firmalar çözümlerini ekosistemdeki büyük şirketler ile paylaşabilirken, çözümlerini entegre edebileceği yeni pazarlarla ilgili bilgi sahibi de olacak. Intel, bu süreçte, firmalara teknik ve donanımsal desteğin yanı sıra stratejik destekler de sağlayacak.

Akıllı endüstri, akıllı taşıma ve akıllı ticaret hedef alanlarında faaliyet gösteren ve Intel IoT Catal-IST programına katılmaya hak kazanan firmalar arasında Labris, Mobilkasa, Oksijen, Kesit ve Extunda bulunuyor.