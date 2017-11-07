Intel ve AMD’den Nvidia’ya karşı iş birliği

Intel ve AMD’den Nvidia’ya karşı iş birliği
, 7 Kasım 2017

Intel ve AMD, birlikte bir dizüstü bilgisayar işlemcisi için çalışmalara başladı. 

İki şirket, bu iş birliği sayesinde Nvidia’ya karşı rekabet edecek. Yeni işlemcinin ince ve taşınabilir şekilde olmasıyla birlikte oyuncuların yüksek işlemci gücü gerektiren oyunları çalıştırabilecek bir dizüstü bilgisayara özel olacağı belirtiliyor. Ayrıca sekizinci nesil Intel Core serisinin de bir üyesi olacak. İki şirketin yaklaşık 30 senenin ardından iş birliği yapmaması da şaşırtıcı bir gelişme.

Yeni işlemci, AMD’nin ultra ince dizüstü bilgisayarlara özel olarak geliştirdiği ve yıl sonunda satışa sunulacak AMD Ryzen işlemcileriyle rekabet içinde olmayacak. AMD, bu işlemcilerin oyun oynamakla ilgilenen kesime hitap edeceğinin altını çizdi. Intel ise bu işlemci hakkında küçük akıllı köprü tasarımı EMIB’i kullanan ilk tüketici ürünü olacağını belirtti.

HBM2 yapısıyla gelecek olan yeni işlemcinin dizüstü bilgisayarların yanında ikisi bir arada bilgisayarlar ve mini masaüstü bilgisayarların da bulunduğu çeşitli cihazlara gelecek.

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Tags: AMD, intel, işlemci, Nvidia

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