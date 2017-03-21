Intel, yeni SSD çözümleriyle hız rekoru kırıyor!

Intel, Optane SSD çözümleriyle hız açısından sunucu pazarına damga vurmayı hedefliyor.

Intel’in ilk Optane depolama modülleri Ocak ayının başında ortaya çıktı, ancak yalnızca 32GB kapasiteye sahipti. 1,5 TB’a kadar depolama kapasitesine sahip daha büyük Optane diskleri henüz göremedik ama ara modeller gelmeye başladı.

İlk büyük kapasiteli Optane SSD sürücüsü olan DC P4800X, 375 GB depolama alanına sahip. 1.520 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Optane SSD benzer hatta daha yüksek kapasiteli SSD çözümlerine göre pahalı ancak hız açısından sunucu pazarına damga vurması hedefleniyor.

Intel, 750 GB kapasiteli Optane SSD’nin bu yılın ikinci çeyreğinde ve 1.5 TB SSD’nin bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacağını açıkladı. Bu SSD’ler PCI-Express / NVMe ve U.2 yuvalarına uyumlu şekilde geliyor. AMD’nin 32 çekirdekli Naples işlemcili sunucu ve iş istasyonlarıyla da çalışabilecekler.

Optane teknolojisini, gelecek yıl DRAM modülleri şeklinde de göreceğiz. Intel, tüketici SSD’lerini ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı. Optane bugünkü SSD’lerin ve DRAM’ın yerini alabilecek yeni bir süper hızlı bellek ve depolama sınıfı olarak pazarda heyecan yaratıyor. Intel, Optane’in geleneksel SSD’lerden 10 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Optane’nin altında, bellek hücrelerinin direncine dayanacak bir biçimde depolama yapan 3D Xpoint teknolojisi bulunuyor.

Intel, ilk defa, geleneksel flash SSD’lere kıyasla geniş kapasiteli Optane disklerinde dahili karşılaştırma testlerini de paylaştı. Optane SSD DC P4800X, Intel’in en hızlı veri merkezi SSD’lerinden rastgele okuma ve yazma açısından kabul edilen üç yıllık SSD DC P3700 Flash SSD’ye karşı yarıştı.

Testler yeni Optane sürücüsünün, gerçek dünyada kullanılanların çoğunun Intel’in yeni performans canavarının seviyesine ulaşamayacağını gösteriyor.

Optane rasgele yazma performansında, konvansiyonel SSD’lere kıyasla 10 kat daha hızlı. Öte yandan okumalar yaklaşık üç kat daha hızlı. Standart 4K veri bloğunda yüzde 70 okuma ve yüzde 30 yazma ile P4800X, eski P3700’ün beş ila sekiz katı daha hızlı performans sundu.

Bu tarz hızlı depolama üniteleri özellikle yapay zeka uygulamalarıi makine öğrenmesi ve otonom otomobiller gibi yüksek veri transferi ve kayıt süreçleri gerektiren uygulamalarda sıklıkla kullanım alanı bulabilirler.