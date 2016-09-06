İnternet reklamcılığı, markaları dijitale yatırım yapmaya yönlendiriyor

Uygun bütçelerle reklam verebilme imkanı sunan internet reklamcılığının, yatırımcıları dijital kanala yönlendirdiğini belirten CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, dijital reklam planlamasını dört farklı süreçte gerçekleştirebileceğini söyledi.

Günümüz dünyasında artık saniyeler içinde tüm bilgilere ulaşmak mümkün. Bu nedenle dijital dünya, reklam ve pazarlama alanının büyük bir bölümünü internet reklamcılığına kanalize ediyor. Uygun bütçelerle reklam verebilme imkanı sunan internet reklamcılığının, yatırımcıları dijital kanala yönlendirdiğini belirten CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, dijital reklam planlamasını dört farklı süreçte gerçekleştirebileceğini söyledi.

Markalar tarafından müşterilere sunulan dijital medya planlamaları, verilen brief doğrultusunda ulaşmak istenen kitleye ve yayın mecralarına erişim sağlamak için gerekli bir argüman. İstediğimiz bilgilere saniyeler içinde erişim sağlayabildiğimiz bir dünyada yaşadığımızı göz ardı etmezsek, internet reklamcılığının bu denli hızlı büyümesini yadırgamayız. Öte yandan dijital dünyanın reklam ve pazarlama alanının büyük bir bölümünü internet reklamcılığı kaplıyor. Herkesin bütçesine göre reklam verebilme imkanı sunan internet reklamcılığı, markaları da dijitale yatırım yapmaya yönlendiriyor.

“Reklam için belirlenen bütçe doğru şekilde, doğru mecralarda kullanılmalıdır”

Bu kapsamda markaların medya planlamasını dört ana başlık altında toplamaları gerektiğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, Ürün ya da Hizmet Analizi, Hedef Kitle, Mecra Tercihi ve Bütçe konularının markalar tarafından iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Sunulacak ürünün veya hizmetin pazar analizinin doğru yapıldığı taktirde hedefe ulaşmada yardımı olacağını belirten Becer, “Çalışma yapılacak ürün ve/veya hizmetin çok iyi analizi yapılmalıdır. Çünkü reklam için belirlenen bütçenin doğru şekilde kullanılması, doğru hedef kitleye ulaşabilmek için önemli bir argümandır” dedi.

Son yıllarda önemi ve etkisi artan sosyal medyanın reklam sektörünün gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Becer, “Artık sadece ürün çıkartmak ve site sahibi olmak bilinirlik olarak yeterli değil. Sosyal mecralarda da yerinizi almanız gerekiyor. Çünkü internet reklamcılığının en çok kullanıldığı alan sosyal medya olarak karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsanız dijital dünyanın bu kadar çok reklam hacmine sahip olmasının sebebi; internet kullanan hemen hemen herkesin sosyal bir paylaşım sitesine üyeliğinin bulunması. Sosyal medya reklamcılığının başında Facebook, Twitter ve İnstagram reklamları gibi önde gelen sosyal ağlar geliyor.”

Facebook, pazarlama açısından kritik önem taşıyor

Sosyal medya reklamcılığının şüphesiz en etkili kanalının Facebook olduğunu aktaran CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısının 800 milyondan fazla olduğu için pazarlama açısından önemli olduğunun altını çizdi. Etkili Facebook reklamları için beş farlı ipucu veren Becer, bunları; ‘Mobile özgü reklamlar yayınlamak’, ‘Mobil uygulama reklamları yapmak’, ‘Müşteri kitlesini yeniden hedeflemek’, ‘Yayınlanmış ya da yayınlanmamış sayfa postlarını deneyleyerek en efektif sonuca ulaşmak’ ve ‘Yaratıcı reklamlara yön vermek’ şeklinde sıraladı. Ülkemizde 7,2 milyon kullanıcıya sahip olan Twitter reklamlarının ise 5 farklı metotta uygulandığını söyleyen Becer, “Ülkemizde Facebook ve Twitter’dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram, reklam seçenekleri ile küçük ve büyük birçok işletmeye önemli bir dijital reklam alanı sunuyor. Her geçen gün daha çok kullanıcıya sahip olan Instagram, görsel olarak reklam verilebilecek en büyük mecralardan biri. Öte yandan, video reklamının tek adresi olan YouTube reklamları ise kullanıcılarınıza reklamınızı rahatlıkla ulaştırabileceğiniz bir platform olarak göze çarpıyor. YouTube reklamlarında, istediğiniz yaş ve cinsiyette hedef kitle belirleyip, reklamlarınızı buna göre optimize etme şansı bulunmaktadır. Günlük olarak 5 milyar video izleme profiline sahip olan YouTube’da reklam vermek büyük bir fırsat sağlıyor. Youtube reklamları ise TV reklamlarına göre bütçe olarak daha avantajlı” diye açıkladı.

“Markanızı üst sıralara taşıyabilirsiniz”

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 98’nin Google arama ağını kullandıklarını, bu nedenle de en büyük mecra olan Google reklamlarının firmalar için büyük bir fırsat oluşturduğunu söyleyen Becer, “Çoğu insanın bildiği gibi Google Adwords sayesinde Search reklamları ve Display reklamları verilebiliyor. Bu sayede istediğiniz anahtar kelimeleri belirleyerek, bütçenize göre ilk sayfalara reklamınızı çıkartabilirsiniz. Ya da istediğiniz görseli belirlediğiniz internet sitelerinden kullanıcılarınıza ulaştırabilirsiniz. Ve hatta günümüzde internet kullanıcılarının en çok kullandığı iletişim araçlarının başında gelen e-mail, artık Google sayesinde çok farklı boyutlara ulaştı. Gmail hesabı olanlara artık reklam gösterimi çok rahat yapılabilmekte. Gmail reklamlarında kullanılan hedefleme türlerini ise; Anahtar Kelime Hedefleme, Meslek Hedefleme, Kampanya, İlgi Alanı, Dil, Domain (Alan Adı), E – Mail Listesi Hedefleme, Mobil Cihaz Hedefleme, IP Tabanlı Coğrafi Hedefleme, Ürün Faturası Hedefleme, Dönüşüm Sayabilme, Ücretlendirme ve Demografik Hedefleme olarak sayabiliriz” dedi.