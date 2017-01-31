İnternette çalınan paralar geri gelmiyor

Her yıl binlerce internet kullanıcısı, bedelini kendi cebinden karşılamak zorunda kaldığı bir siber suçun kurbanı haline geliyor. Kaspersky Lab’ın araştırması, siber suçlulara para kaptıran internet kullanıcılarının yarısından fazlasının (%52), çalınan paralarının yalnızca bir kısmını alabildiklerini veya hiçbirini geri alamadıklarını ortaya koyuyor.

Tüketicilerin karşılaştığı çevrimiçi finansal tehditlerin çeşitliliğinin ve karmaşıklığının artmasıyla birlikte, çevrimiçi dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarından kaynaklanan kayıplarla yılda milyarlarca dolara ulaşıyor. Rapor edilmeyen birçok olayın varlığı da düşünüldüğünde, gerçek ekonomik maliyetin çok daha yüksek olduğu tahmin edilebilir.

Yapılan araştırma, bu saldırıların internet kullanıcıları için ne kadar maliyetli, siber suçlular için ise ne kadar karlı olmaya başladığını ortaya koyuyor. İnternet kullanıcıları saldırı başına ortalama 476 dolar kaybederken, ankete katılan on kişiden biri de 5000 dolardan fazla kaybettiğini belirtiyor.

İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu finansal işlemleri (%81) çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık olarak yarısı da (%44) finansal verilerini internete bağlı cihazlarında sakladıklarını söylüyor. Mali durumlarını çevrimiçi olarak yönetmek isteyen kullanıcıların sayısı arttıkça, bunu para kazanma fırsatına çevirmek isteyen siber suçlular da çoğalıyor. Dolayısıyla, kullanıcıların kendilerini ve paralarını korumak için sağlam bir internet güvenliğine sahip olmaları da önemli bir hale geliyor. Buna rağmen tüm cihazlarını koruyan internet kullanıcılarının oranı sadece %60.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) finansal siber suçların bankalar tarafından herhangi bir sorun yaşamaksızın telafi edebileceğini tahmin ettiklerini söylüyor ancak anket, bu durumdan etkilenen insanların yarısından fazlasının (%52) çalınan paralarının tamamını geri alamadığını gösteriyor.